    Jharkhand Politics: हस्ताक्षर अभियान का लक्ष्य हासिल करने में झारखंड कांग्रेस फिसड्डी, केंद्रीय नेतृत्व ने दिया दस दिनों का समय

    By Ashish Jha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:28 AM (IST)

    राज्य ब्यूरो, रांची। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के निर्देश पर चले हस्ताक्षर अभियान में खराब प्रदर्शन के बाद प्रदेश कांग्रेस को दस दिनों का और समय दिया गया है ताकि कुछ बेहतर आंकड़े पार्टी के हिस्से में आ सके।

    दरअसल, 25 लाख हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य निर्धारित होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं के संयुक्त परिश्रम के बावजूद राज्य में एक महीने के निर्धारित समय में महज चार लाख के करीब हस्ताक्षर के लक्ष्य हासिल कर सके थे।

    अब विधायकों और मंत्रियों को अपने-अपने इलाकों में कैंप लगाकर हस्ताक्षर कराने को कहा गया है। शुरुआत बेरमो से हाे रही है जहां शुक्रवार और शनिवार को कैंप लगाकर हस्ताक्षर कराने की तैयारी की गई है।

    प्रदेश कमेटी ने 25 लाख हस्ताक्षर हासिल करने का लक्ष्य

    सूत्रों के अनुसार वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान को लेकर कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के निर्देश पर प्रदेश कमेटी ने 25 लाख हस्ताक्षर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया और इसके लिए प्रयास में जुट गई।

    जिलाध्यक्षों के साथ विधायकों और मंत्रियों को भी लगाया गया है। इसका लाभ अब देखने को मिलेगा। कुछ इलाकों में अलग से कैंप लगाने की तैयारी कर ली गई है। तमाम तैयारियां केंद्रीय नेतृत्व की फटकार के बाद की गई हैं।

    सूत्रों के अनुसार आंकड़े कम रहने के कारण केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को जमकर फटकार लगाई थी। इस फटकार के बाद कांग्रेस के कई नेता सक्रिय हो गए हैं और उनकी सक्रियता का लाभ पार्टी को मिलने की उम्मीद की जा रही है।