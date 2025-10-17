Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Assembly election को ले झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कह दी ये बात...अधिकारियों को दिए निर्देश

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:01 PM (IST)

    झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। बिहार चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण ढंग से कराने पर जोर दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निगरानी कड़ी करने के निर्देश दिए हैं।

    - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने प्रवर्तन एजेंसियों को दिए निर्देश
    - कहा, राज्य की सीमा पर सभी मिरर चेकपोस्ट रहे सक्रिय, हो कड़ी निगरानी
    राज्य ब्यूरो,रांची। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निगरानी कड़ी करने के निर्देश दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में चुनाव को प्रभावित करनेवाली अवैध सामग्री की आवाजाही न हो। इसे लेकर राज्य की सीमा पर सभी चेकपोस्ट को सक्रिय करते हुए कड़ी निगरानी रखी जाए।

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शुक्रवार को धुर्वा स्थित निर्वाचन सदन में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सभी प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक के क्रम में ये निर्देश दिए।

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे आपस में और बिहार राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करें।

    उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य के 10 जिले बिहार राज्य के साथ सीमाएं साझा करते हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार और झारखंड की सीमाओं पर 'मिरर चेकपोस्ट' बनाए गए हैं।

    इन चेकपोस्टों को पूरी तरह से सक्रिय रखा जाए ताकि चुनाव को प्रभावित करने वाली अवैध सामग्री की आवाजाही पर सख्ती से अंकुश लगाया जा सके।

    उन्होंने विशेष रूप से नकदी, शराब, ड्रग्स और अन्य प्रलोभनों की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को पूरी मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए।

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के अंतर राज्य सीमाओं पर निगरानी रखने के साथ–साथ बिहार से सटे सीमावर्ती इलाकों में भी प्रवर्तन एजेंसियां सक्रिय रूप से संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी करें।

    अवैध शराब भट्ठियों की सूचना आपस में साझा कर उन्हें ध्वस्त करें। अवैध कैश अथवा चुनाव के लिए प्रलोभन के लिए किसी प्रकार की संदिग्ध सामग्री के आवागमन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाएं। उन्होंने कहा कि छापेमारी में प्राप्त अवैध सामग्री के बैकवर्ड लिंकेज तलाशते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें।

    बैठक में राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी माइकल राज, वाणिज्यकर आयुक्त अमित कुमार, उत्पाद आयुक्त लोकेश कुमार मिश्रा, आइजी धनंजय कुमार, आइजी अश्विनी कुमार, नारकोटिक्स, टैक्स, वन विभाग के वरीय पदाधिकारी सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, देव दास दत्ता सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। 