Bihar Assembly election को ले झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कह दी ये बात...अधिकारियों को दिए निर्देश

- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने प्रवर्तन एजेंसियों को दिए निर्देश

- कहा, राज्य की सीमा पर सभी मिरर चेकपोस्ट रहे सक्रिय, हो कड़ी निगरानी

राज्य ब्यूरो,रांची। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निगरानी कड़ी करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में चुनाव को प्रभावित करनेवाली अवैध सामग्री की आवाजाही न हो। इसे लेकर राज्य की सीमा पर सभी चेकपोस्ट को सक्रिय करते हुए कड़ी निगरानी रखी जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शुक्रवार को धुर्वा स्थित निर्वाचन सदन में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सभी प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक के क्रम में ये निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे आपस में और बिहार राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करें। उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य के 10 जिले बिहार राज्य के साथ सीमाएं साझा करते हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार और झारखंड की सीमाओं पर 'मिरर चेकपोस्ट' बनाए गए हैं।



इन चेकपोस्टों को पूरी तरह से सक्रिय रखा जाए ताकि चुनाव को प्रभावित करने वाली अवैध सामग्री की आवाजाही पर सख्ती से अंकुश लगाया जा सके।

उन्होंने विशेष रूप से नकदी, शराब, ड्रग्स और अन्य प्रलोभनों की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को पूरी मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए।



मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के अंतर राज्य सीमाओं पर निगरानी रखने के साथ–साथ बिहार से सटे सीमावर्ती इलाकों में भी प्रवर्तन एजेंसियां सक्रिय रूप से संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी करें।