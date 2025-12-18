Ranchi News: डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए भीम एप की नई पहल, 20 रुपए का कैशबैक पाने का सुनहरा मौका

जागरण संवाददाता, रांची। डिजिटल इंडिया के अभियान को नई गति देने के लिए 'भीम' (BHIM) एप ने अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने पर गर्व से स्वदेशी नामक एक विशेष पहल की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य न केवल डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना है, बल्कि भारत के अपने स्वदेशी भुगतान प्लेटफॉर्म के प्रति विश्वास जताना भी है। गुरुवार को रांची के उपभोक्ताओं को प्रेस के माध्यम से इसका फायदा बताया गया।

एनबीएसएल (NBSL) की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललिता नटराज ने बताया कि यह पहल नए उपयोगकर्ताओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने जोर दिया कि भीम एप पूरी तरह से सुरक्षित और सरल है, जो आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

अभियान की मुख्य विशेषताएं इस अभियान के तहत नए उपयोगकर्ताओं को जोड़ने के लिए खास ऑफर पेश किया गया है। वर्तमान में जो भी नया यूजर भीम एप को पहली बार इंस्टॉल कर अपनी यूपीआई (UPI) आईडी बनाएगा, उसे 20 रुपये या उससे अधिक के पहले लेन-देनपर 20 रुपये का फ्लैट कैशबैक दिया जाएगा। यह योजना विशेष रूप से छोटे ट्रांजैक्शन करने वाले ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई है, ताकि वे बिना किसी हिचकिचाहट के डिजिटल भुगतान का अनुभव ले सकें।

क्या अन्य एप ( Paytm, PhonePe, Google Pay) यूजर्स को मिलेगा फायदा? यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस योजना का लाभ केवल भीम (BHIM) एप के माध्यम से किए गए लेन-देन पर ही मिलेगा। यदि आप पेटीएम, फोनपे या गूगल पे जैसे अन्य यूपीआई एप्स का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको इस विशेष कैशबैक का लाभ नहीं मिल पाएगा।

हालांकि, यदि इन एप्स के मौजूदा यूजर पहली बार 'भीम' एप डाउनलोड करते हैं और वहां अपनी नई प्रोफाइल बनाकर लेन-देन करते हैं, तो वे 'नए उपयोगकर्ता' के तौर पर इस कैशबैक के पात्र हो सकते हैं। यह अभियान शुद्ध रूप से भीम एप के यूजर बेस को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है।