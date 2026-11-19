रजनीश प्रसाद, बेरमो/रांची। रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और दस्तावेजों में हेरफेर के मामले में झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है।

गुरुवार को एसीबी की टीम ने बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार को रांची से गिरफ्तार कर लिया। मनोज कुमार पूर्व में रांची के बड़गाईं अंचल में अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापित रह चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में बीते 17 नवंबर की रात एसीबी की टीम ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था।

इनमें तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल थे। एसीबी की जांच में इन अधिकारियों की भूमिका जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री, दस्तावेजी प्रक्रिया में अनियमितता और सरकारी अभिलेखों में हेरफेर से जुड़ी पाई गई है।