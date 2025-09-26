कुछ दिन और रखें धैर्य, अब दुर्गा पूजा के बाद मिलेगा सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र

राज्य ब्यूरो,रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसित सहायक आचार्यों को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। उन्हें अब दुर्गा पूजा के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग दुर्गा पूजा से पूर्व रांची में बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रहा था। ले

किन अब पूजा के बाद यह कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के साथ-साथ दो विषयों के लिए चयनित कुछ स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को भी नियुक्ति पत्र देंगे।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के जारी संशोधित परिणाम में 4,333 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं।

इनमें गोड्डा के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, जबकि अन्य जिलों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है।

इधर, आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति के तहत भाषा विषय का भी परिणाम जारी कर दिया है। आयोग द्वारा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति में सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम जारी किया जाना बाकी है।

जेट के विज्ञापन में सरकारी संकल्पों की तिथियों में त्रुटि

झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) के आयोजन को लेकर जारी विज्ञापन में कई त्रुटियां सामने आई हैं। ये त्रुटियां सरकारी संकल्पों को लेकर संदर्भ तिथियों में हुई है।