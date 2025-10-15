घाटशिला उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन होंगे BJP उम्मीदवार, विधानसभा चुनाव में मिली थी हार

राज्य ब्यूरो,रांची। घाटशिला के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन दूसरी बार भाजपा के टिकट से घाटशिला में चुनाव लड़ रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने उन्हें टिकट दिया था। इसमें झामुमो प्रत्याशी रामदास सोरेन ने उन्हें 22 हजार से अधिक मतों से पराजित किया था। टिकट की औपचारिक घोषणा होने के बाद बाबूलाल सोरेन ने भाजपा के नेतृत्व का आभार जताया है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया है। बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पिछले दिनों निधन हो गया था। इसके बाद घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है। 17 को झामुमो प्रत्याशी करेंगे नामांकन घाटशिला उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। घाटशिला उपचुनाव के रणभेरी में सीएम हेमंत सोरेन भी अब झामुमो प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में उतरेंगे। भले ही अब तक झामुमो प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई नहीं है, लेकिन झामुमो ने नामांकन सभा की तैयारी शुरू कर दी। आगामी 17 अक्टूबर को घाटशिला के दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में झामुमो की नामांकन सभा होगी। इस नामांकन सभा में सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे।