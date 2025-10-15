घाटशिला उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन होंगे BJP उम्मीदवार, विधानसभा चुनाव में मिली थी हार
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने घाटशिला उपचुनाव के लिए बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। बाबूलाल सोरेन को पहले विधानसभा चुनाव में हार मिली थी, लेकिन पार्टी ने फिर भी उन पर भरोसा जताया है। पार्टी को उम्मीद है कि बाबूलाल सोरेन घाटशिला में जीत दर्ज करेंगे और कार्यकर्ता उनके समर्थन में प्रचार करने के लिए उत्साहित हैं।
राज्य ब्यूरो,रांची। घाटशिला के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन दूसरी बार भाजपा के टिकट से घाटशिला में चुनाव लड़ रहे हैं।
पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने उन्हें टिकट दिया था। इसमें झामुमो प्रत्याशी रामदास सोरेन ने उन्हें 22 हजार से अधिक मतों से पराजित किया था। टिकट की औपचारिक घोषणा होने के बाद बाबूलाल सोरेन ने भाजपा के नेतृत्व का आभार जताया है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया है। बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पिछले दिनों निधन हो गया था। इसके बाद घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है।
17 को झामुमो प्रत्याशी करेंगे नामांकन
घाटशिला उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। घाटशिला उपचुनाव के रणभेरी में सीएम हेमंत सोरेन भी अब झामुमो प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में उतरेंगे।
भले ही अब तक झामुमो प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई नहीं है, लेकिन झामुमो ने नामांकन सभा की तैयारी शुरू कर दी। आगामी 17 अक्टूबर को घाटशिला के दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में झामुमो की नामांकन सभा होगी। इस नामांकन सभा में सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे।
दोपहर लगभग 12 :15 बजे सीएम हेमंत सोरेन पहुंचेंगे। नामांकन सभा के बाद वे झामुमो प्रत्याशी के नामांकन में उनके संग अनुमंडल कार्यालय भी जाएंगे। सीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर झामुमो ने तैयारी शुरू कर दी है।
