झारखंड में जेल-थाना और विधायक आवास भी सुरक्षित नहीं, बाबूलाल मरांडी ने उठाए गंभीर सवाल

राज्य ब्यूरो, रांची। Bhushan Bara News: झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कानून-व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि यहां न जेल सुरक्षित है, न थाना और न ही विधायक आवास।

शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने होटवार जेल में युवक के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा, सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात कराने के आरोप तथा गम्हरिया थाना में न्याय मांगने पहुंची महिला के साथ दुष्कर्म का जिक्र किया।

मरांडी के मुताबिक, होटवार जेल में 20 वर्षीय युवक के साथ महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल पर कथित यौन हिंसा हुई। पीड़ित की लिखित शिकायत फाड़ने और इलाज नहीं कराने का आरोप लगाते हुए उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को हटाने और निष्पक्ष जांच के लिए आरोपित कैदियों को दूसरी जेल भेजने की मांग की।

विधायक भूषण बाड़ा पर लगे आरोपों के मामले में उन्होंने पीड़िता की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की। मरांडी ने कहा कि विधायक की पत्नी और बहन की भूमिका तथा बच्ची को काम के लिए विधायक के पास भेजने वालों की भी जांच होनी चाहिए।