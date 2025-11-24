इरफान अंसारी के बयान पर राजनीति तेज, बाबूलाल मरांडी बोले- इन्हें बर्खास्त करें सीएम हेमंत सोरेन

राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एसआईआर पर दिए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस बयान पर संज्ञान लेते हुए बाबूलाल मरांडी ने कार्रवाई की मांग की है। मरांडी ने सोमवार को एक बयान देकर कहा है कि कांग्रेस पार्टी से मंत्री बने इरफान अंसारी सार्वजनिक मंच से बीएलओ को घर में बंद करने और बंधक बनाने की बात कह रहे हैं।

जबकि, देश का संविधान चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों की शुद्धता और सटीकता बनाए रखने का पूर्ण अधिकार देता है। मरांडी ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का मूल उद्देश्य वोटर सूची को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है। इसके तहत मृत मतदाताओं के नाम हटाना, फर्जी नामों और घुसपैठियों को हटाने जैसे कार्य किए जाते हैं।