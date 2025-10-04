Language
    Jharkhand Politics: बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर फिर बोला हमला, CID की भूमिका पर उठाए सवाल

    By Digital Desk Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:27 PM (IST)

    भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि CID भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों की जांच में संदिग्ध भूमिका निभा रही है। मरांडी ने कफ सिरप जब्ती मामले में CID की निष्क्रियता पर सवाल उठाए और पेपर लीक और जमीन घोटाले जैसे मामलों में CID की भूमिका की जांच की मांग की है।

    बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर फिर बोला हमला

    डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। अब बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर हेमंत सोरेन पर हमला बोला है।

    उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि हेमंत सोरेन जी, हमने बार-बार आपको बताया है, चेतावनी भी दी है कि आपके प्रशासन में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। आपका सीआईडी विभाग क्या गुल खिला रहा है, इस विषय में भी कई बार आपको अवगत करा चुके हैं।

    गत वर्ष गुजरात पुलिस की सूचना के बाद धनबाद के बरवाअड्डा में पुलिस द्वारा प्रतिबंधित कफ सिरप (Phensedyl) का जखीरा जब्त किया गया था। यह जानते हुए भी कि इसका इस्तेमाल नशे के लिए होता है, इसे धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। सीआईडी ने मामले को टेकओवर किया, लेकिन 14 महीने बीत जाने के बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की।

    हेमंत जी, क्या हम इतने लालची हो गए हैं कि बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे? इस जानलेवा नशे को हमारी युवा पीढ़ी और बच्चों को बेचने की हिम्मत कैसे हुई? पैसों की अंधी भूख ने आपकी ज़बान पर जो ताला लगाया है, उसे खोलिए क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है।

    प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ-साथ गृह मंत्रालय का दायित्व भी आपके पास है, लेकिन एक ओर ACB तय समय के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर रही है। इसी तरह भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों की जांच पड़ताल में सीआईडी की कार्यशैली संदिग्ध रही है।

    चाहे पेपर लीक प्रकरण के आरोपियों को बचाना हो, नशे के कारोबारियों को संरक्षण देना हो या जमीन का घोटाला करना हो, सीआईडी सदैव इन गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाई जाती रही है । यही वजह है कि आम जनता के साथ-साथ अब माननीय न्यायालय भी सीआईडी की कारवाई की विश्वसनीयता पर संदेह करता है।

    मुख्यमंत्री जी, अब हवा हवाई बातें छोड़ ठोस कार्रवाई करिए। पिछले एक साल में सीआईडी द्वारा की गई रंगदारी और भ्रष्टाचार की सभी गतिविधियों की सार्वजनिक जाँच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। जनता सब देख रही है।