    झारखंड में भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों की चल रही मनमर्जी, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला

    By Dibyanshu Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 08:55 PM (IST)

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने डीएसपी पदोन्नति में देरी और 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम की प्रभावहीनता पर सवाल उठाए। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार से आवेदनों पर कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है।

    बाबूलाल मरांडी ने बोला हमला। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा कि राज्य में कानून की जगह भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही और मनमर्जी चल रही है।

    पुलिस विभाग में जिन अधिकारियों का डीएसपी में प्रमोशन हुआ है उनकी पोस्टिंग चार-पांच महीने के बाद भी नहीं हुई है। कई मामलों में तो पोस्टिंग उनके रिटायरमेंट के सिर्फ दो-चार दिन पहले की जाती है।

    इस वजह से ऐसे प्रमोशन मिले लोगों को जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। छोटे कर्मचारियों की स्थिति तो इससे भी बदतर है। उनके प्रमोशन की फाइलें वर्षों तक विभागों की जटिल प्रक्रियाओं में फंसी रहती हैं।

    कई बार कर्मचारी न्यायालय से आदेश लेकर आते हैं, फिर भी उन्हें लाभ नहीं दिया जाता। इसके विपरीत, आइएएस-आइपीएस अधिकारी अपने प्रोमोशन और उसके लाभ को समय पर प्राप्त करने के लिए महीनों पहले ही सारी व्यवस्थाएं तय कर लेते हैं।

    सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर भाजपा ने किया कटाक्ष

    भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर कहा कि वह कोई योजना शुरू करती है फिर भूल जाती है। अचानक झटका लगता है तो याद आता है कि सरकार आपके द्वार जैसा कोई कार्यक्रम भी है।

    प्रतुल ने कहा कि राज्य सरकार 2 वर्षों से अपनी इस योजना को भूल कर बैठी थी। प्रतुल ने कहा की सबसे पहले राज्य सरकार को श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए कि सरकार आपके द्वार के पहले तीन चरणों में आए हुए डेढ़ करोड़ से ज्यादा आवेदनों का क्या हुआ।

    2021 में 35.95 लाख आवेदन, 2022 में 55.44 लाख आवेदन, 2023 में 58.26 लाख आवेदन आए थे। सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितने आवेदकों को न्याय मिला।