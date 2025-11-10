Language
    'एक IFS के जिम्मे आधा बजट, पोस्टिंग के इंतजार में 8 अधिकारी', बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर तीखा प्रहार

    By Dibyanshu Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    बाबूलाल मरांडी ने वन विभाग में अराजकता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक IFS अधिकारी सबा आलम अंसारी पांच पदों पर हैं और विभाग का आधा बजट संभाल रहे हैं, जबकि आठ प्रशिक्षु अधिकारी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आरक्षी रणजीत राणा को पुलिस पदक देने पर भी सवाल उठाया और उनपर कोयला चोरी में शामिल होने का आरोप लगाया।

    बाबूलाल मरांडी ने लगाए आरोप। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वन एवं पर्यावरण विभाग में घोर अराजकता है।

    विभाग में आठ प्रशिक्षु भारतीय वन सेवा के अधिकारी वेटिंग फॉर पोस्टिंग में हैं, जबकि एक अधिकारी पांच पदों पर विराजमान है। इसके जिम्मे वन एवं पर्यावरण विभाग के कुल खर्च की आधी राशि दी गई है।

    भारतीय वन सेवा अधिकारी सबा आलम अंसारी जमशेदपुर, सरायकेला और दलमा में डीएफओ एवं जमशेदपुर और चाईबासा के सीएफ जैसे पांच महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। मरांडी ने कहा कि अंसारी तीन डीएफओ और दो सीएफ का पद अकेले संभाल रहे हैं।

    महत्वपूर्ण यह है कि डीएफओ के तौर पर राशि खुद खर्च कर रहे और खर्च की गई राशि का सुपरविजन सीएफ के तौर पर खुद ही कर रहे हैं, जैसे चारा घोटाले में अधिकारियों ने किया था। 2011 बैच के अधिकारी सबा आलम अंसारी द्वारा जानबूझकर प्रमोशन नहीं लिया जा रहा है। जिसके कारण सरकार द्वारा आठ प्रशिक्षु भारतीय वन सेवा अधिकारियों की पोस्टिंग लंबित रखा गई है।

    जैप- 2 आरक्षी रंजीत राणा के पुलिस पदक पर सवाल

    भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया है कि जैप-2 के आरक्षी रणजीत राणा को किस आधार पर पुलिस पदक से सम्मानित करने की तैयारी है। सम्मानित होने वालों की सूची में 27 नम्बर पर इसका नाम है, जबकि आज तक किसी भी नक्सल अभियान में रणजीत राणा शामिल नहीं हुए हैं।

    वर्ष 2015 से लगातार अनुराग गुप्ता के कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत रहे हैं। मरांडी ने कहा कि रणजीत राणा कोयला चोरी समेत अन्य मामलों में शामिल रहे हैं। राज्य सरकार के पास इससे जुड़े मामलों की जानकारी भी है।