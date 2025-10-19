Ranchi News: घनतेरस पर ऑटो सेक्टर में आई बहार, सबसे महंगी बिकी ये कार

जागरण संवाददाता, रांची। रांची में धनतेरस के त्योहारी को देखते हुए कार बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। धनतेरस व दीपावली को लेकर गाड़ियों की बिक्री में बड़ा उछाल देखने को मिला। इस दौरान राजधानी रांची में सबसे महंगी कार 1.5 करोड़ रुपये की ऑडी क्यू 8 बिकी, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं एक्सपर्ट के अनुसार, सिर्फ आडी ब्रांड की 6 गाड़ियों की डिलीवरी हुई, जिसमें क्यू 8, क्यू 3, क्यू 5 जैसी लग्जरी कार शामिल है। इसके अलावा बीएमडब्ल्यू ने भी 6 से 8 गाड़ियों की डिलीवरी की है। वहीं, अन्य लग्जरी ब्रांड एमजी हेक्टर की भी 2-3 यूनिटें खरीदी गईं। अगर बात आम लोगों की पसंद की करें, तो मारूति सुजुकी का जलवा कायम रहा। त्योहारों के इस सीजन में मारूति ने रांची में करीब 250 से 300 गाड़ियों की डिलीवरी की है।

इसके बाद हुंडई रही, जिसने 100 से 150 गाड़ियों की बिक्री की है। महिंद्रा और टाटा की गाड़ियों की भी अच्छी मांग रही। दोनों ब्रांड्स ने 100 से 120 यूनिट्स की डिलीवरी की, जो दिखाता है कि एक्सयूवी और मजबूत बनावट वाली गाड़ियां लोगों की पहली पसंद बनती जा रही हैं।

टोयटा ने 40 से 50 गाड़ियां बेचीं, जबकि कीया की 30 से 40 गाड़ियां ग्राहकों तक पहुंचीं। होंडा और स्कोडा ने 10-12 यूनिट्स डिलीवर किए। वहीं, फोक्सवेगन की 5-6 गाड़ियां इस दौरान खरीदी गईं। कार डीलरों के अनुसार, जीएसटी में कटौती होने के बाद इस बार त्योहार पर ग्राहकों में गाड़ियों को लेकर खासा उत्साह रहा। शहर के आटोमोबाइल सेक्टर में यह सकारात्मक संकेत है कि लोग अब इलेक्ट्रानिक गैजेट्स की तरह कारों को भी स्टेटस सिंबल के तौर पर देखने लगे हैं।

खासकर लक्जरी कारों की डिमांड में बढ़ोतरी इसे दर्शाती है। शहर में धनतेरस पर लगभग 1200 गाड़ियों की डिलीवरी हुई है, जबकि बुकिंग का तौर जारी है। कई गाड़ियों की हो चुकी है बुकिंग, डिलीवरी छठ तक जारी आटोमोबाइल के बाजार में कई गाड़ियों की प्री-बुकिंग पहले से चल रही थी और डिलीवरी त्योहारी समय को ध्यान में रखते हुए की गई। ग्राहक छठ तक डिलीवरी लेने को तैयार है।

फाइनेंस और आसान ईएमआई विकल्पों ने भी ग्राहकों को बड़ी संख्या में आकर्षित किया। रांची में इस बार कार बिक्री ने न सिर्फ रफ्तार पकड़ी, बल्कि यह भी दिखाया कि लोगों की खरीदारी की क्षमता और रुचि में अब बड़ा बदलाव आ रहा है।

टाटा व महिंद्रा के ईवी शोरूम में उमड़ी ग्राहकों की भीड़ देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के बीच टाटा मोटर्स और महिंद्रा के ईवी शोरूम में ग्राहकों की भीड़ देखी गई। टाटा की नेक्सन ईवी और महिंद्रा की एक्सयूवी400 जैसी गाड़ियों को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया है।