    160 चिकित्सकों को मिला नियुक्ति पत्र, सीएम ने कहा- सेवा का जुनून हो तो सीमित संसाधनों में भी बेहतर कर सकते हैं डाक्टर

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:00 AM (IST)

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त चिकित्सकों से अपेक्षा की है कि वे गरीब-सहाय मरीजों के उपचार में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारीपूर्वक करें। उन्होंने अस्पतालों में संसाधनों के अभाव में भी बेहतर इलाज पर जोर देते हुए कहा कि सेवा का जुनून हो तो चिकित्सक सीमित संसाधनों में भी बेहतर इलाज कर सकते हैं।

    हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त चिकित्सकों को सेवा एवं दायित्वों का पाठ पढ़ाया।

    राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त चिकित्सकों से अपेक्षा की है कि वे गरीब-सहाय मरीजों के उपचार में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारीपूर्वक करें।

    उन्होंने अस्पतालों में संसाधनों के अभाव में भी बेहतर इलाज पर जोर देते हुए कहा कि सेवा का जुनून हो तो चिकित्सक सीमित संसाधनों में भी बेहतर इलाज कर सकते हैं।

    उन्होंने यह भी कहा कि मरीजों के प्रति उनकी मानवीय संवेदनाएं यथार्थ में दिखनी चाहिए। मुख्यमंत्री गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में जेपीएससी से नियुक्त चिकित्सकों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत अनुबंध पर नियुक्ति चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नवनियुक्त चिकित्सकों को संबोधित कर रहे थे।

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 'भगवान' की नियुक्ति कर रहे हैं। गरीबों, असहायों की होंगी उनसे काफी अपेक्षाएं होंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कुल 160 चिकित्सकाें को नियुक्ति पत्र सौंपा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नित्य नई चुनौतियां आ रही हैं। इसके लिए चिकित्सा के क्षेत्र बेहतर करने के लिए निरंतर अनुसंधान भी हो रहे हैं। इस दिशा में चिकित्सकों की काफी अहम भूमिका है।

    सरकार ने भी एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, जिसमें आप सभी का सहयोग लेकर स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करना है, ताकि लोगों को बेहतर इलाज के लिए संसाधन और सुविधाएं मिल सके।

    उन्होंने शहरीकरण ओर प्रदूषण को भी स्वास्थ्य के लिए नई चुनौती बताते हुए कहा कि समस्या हम पैदा कर रहे हैं तो समाधान भी हमें ही ढूंढ़ना होगा।

    उन्होंने कहा कि शहरीकरण अपने आप में एक आपदा है। मुख्यमंत्री ने सबसे अधिक गायनेकोलाजिस्ट की नियुक्ति होने का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान में अधिक प्रसव सिजेरियन हो रहे हैं। यह चिंताजनक है।

    उन्होंने कहा कि विदेशों में सिजेरियन प्रसव बहुत कम होता है। इस मौके पर मुख्ममंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव नेहा अरोड़ा, झारखंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन के एमडी अबु इमरान, अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा आदि भी उपस्थित थे।

    सम्मानित होंगे बेहतर कार्य करनेवाले चिकित्सक

    मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सकों के कार्यों का आकलन किया जाएगा। जो चिकित्सक बेहतर काम करेंगे, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा।