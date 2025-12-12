रांची में APP बैकलाग प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को, दो पालियों में होगा आयोजन

परीक्षा का समय और संरचना प्रारंभिक परीक्षा के पहले चरण की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी, जो दोपहर 12 बजे तक चलेगी। इस पाली में सामान्य अध्ययन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक होगी, जिसमें विधि विषयक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश होगा। यह परीक्षा उम्मीदवारों की बुनियादी सामान्य ज्ञान और कानूनी समझ का परीक्षण करेगी।

आवेदन पत्र और प्रवेश पत्र वितरण झारखंड लोक सेवा आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन 19 अभ्यर्थियों ने ऑफलाइन आवेदन किया था, उनके प्रवेश पत्र अब ईमेल के माध्यम से भेजे गए हैं। ये अभ्यर्थी वे हैं जिनकी उम्र 1 अगस्त 2024 को 21 वर्ष होनी चाहिए और जिनका आवेदन आयोग को समय सीमा के भीतर प्राप्त हुआ था। आयोग ने यह कदम झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में पारित आदेश के आलोक में उठाया है।

परीक्षा को लेकर तैयारी इस परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों में उत्साह देखा जा रहा है। अभ्यर्थी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस परीक्षा के माध्यम से राज्य में अभियोजन सेवा के खाली पदों को भरने में मदद मिलेगी।