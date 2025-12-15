झारखंड ANM परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, 7368 आवेदन विभिन्न कारणों से रद

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन में 7,368 आवेदन विभिन्न कारणों से रद कर दिए हैं। आयोग ने सोमवार को इन आवेदनों की सूची कारण सहित जारी कर दी। आयोग के अनुसार, 3,153 आवेदनों के मामले में सिर्फ प्रारंभिक चरण (रजिस्ट्रेशन) को पूरा किया गया। इसलिए इन आवेदनों को रद किया जाता है। वहीं, 36 आवेदनों में प्रारंभिक चरण (रजिस्ट्रेशन) को पूरा कर परीक्षा शुल्क का भी भुगतान किया गया, लेकिन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया गया। इसी तरह, समान नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज कर एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों का उनके द्वारा अद्यतन अंतिम भरे किए गए आवेदन को वैध मानते हुए पूर्व में भरे गए आवेदनों को रद किया गया। ऐसे 164 आवेदन सम्मिलित हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयोग के अनुसार, 4,015 आवेदनों में प्रारंभिक चरण को तो पूरा किया गया, लेकिन परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। इस तरह, कुल 7,368 आवेदनों को रद किया गया। बताते चलें कि इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इसी वर्ष 11 अगस्त से 17 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे गए थे। यह परीक्षा ओएमआर तथा कंप्यूटर आधारित ली जाएगी। परीक्षा एक चरण (मुख्य परीक्षा) में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे।

प्रत्येक प्रश्न एक अंक के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक प्रदान किया जाएगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटा नहीं जाएगा। परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी। मुख्य परीक्षा की अवधि एक घंटे की होगी, जिसमें कुल- 50 प्रश्न पूछे जाएंगे।