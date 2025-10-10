Jharkhand News : सभी दवा दुकानों को लगाने होंगे जीएसटी घटने के पोस्टर, लोगों को भी किया जाएगा जागरूक
राज्य ब्यूरो, रांची। भारत सरकार ने विभिन्न दवाओं में जीएसटी की दर घटाई है। इसका लाभ आम नागरिकों को मिल सके, इसे लेकर उन्हें जागरुक किया जाएगा।
दवा दुकान संचालक अधिक जीएसटी वसूल नहीं सकें, इसके लिए उन्हें अपनी दुकान में जीएसटी की दर घटने के पोस्टर लगाने होंगे ताकि आम नागरिकों को इसकी जानकारी रहे।
सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) ने इसके निर्देश सभी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन को दिए हैं।
ड्रग कंट्रोलर आफर इंडिया ने जीएसटी संबंधी जानकारी दी
ड्रग कंट्रोलर आफर इंडिया डा. राजीव सिंह रघुवंशी ने एसोसिएशन को पत्र लिखकर भारत सरकार द्वारा जीएसटी की दर घटाए जाने की जानकारी दी।
उन्होंने एसोसिएशन को अपने सभी सदस्यों (थोक एवं खुदरा दवा दुकानदारों) को इसे लेकर पोस्टर लगाने के निर्देश देने का अनुरोध किया है ताकि जीएसटी घटने का लाभ मरीजों को मिल सके।
उन्होंने बकायदा पोस्टर के प्रारुप भी सभी एसोसिएशन काे भेजे हैं। बताते चलें कि जिन दवाओं पर जीएसटी की दर 18 तथा 12 प्रतिशत थी, उसे घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है। वहीं, जिन दवा पर पांच प्रतिशत जीएसटी देय था, उसमें यह दर शून्य की गई है।
इधर, झारखंड के राज्य औषधि नियंत्रक निदेशालय ने निर्धारित दर से अधिक जीएसटी वसूलनेवाले दवा दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निदेशालय ने सभी औषधि निरीक्षकों को निरीक्षण के क्रम में इसकी भी जांच करने के निर्देश दिए हैं।
दवा दुकानों में लगे पोस्टर की तस्वीर भेजने के निर्देश
ड्रग कंट्रोलर आफ इंडिया ने केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन से दवा दुकानों में लगाए जानेवाले पोस्टर की तस्वीर भी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन को भेजने के निर्देश दिए हैं। इससे पता चलेगा कि निर्देश का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं।
100 दिनों तक चलेगा अभियान
दवा दुकानों में पोस्टर लगाने तथा जीएसटी की दर घटाए जाने को लेकर लोगों को जागरुक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। सीडीएससीओ ने इसे लेकर 100 दिनों का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
