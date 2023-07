Ranchi रांची की निचली अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में बॉलीवुड अभिनेता रांझा विक्रम सिंह के खिलाफ समन जारी किया था। इस मामले में अभिनेता को जमानत मिल गई है। उनपर आरोप है कि उन्होंने फिल्म बनाने के नाम पर 2.06 करोड़ रुपये लिया था। चेक बाउंस होने पर शिकायतकर्ता निलेय कुमार झा चेक ने बाउंस के आरोप में मुकदमा किया है।

बॉलीवुड अभिनेता रांझा विक्रम सिंह के खिलाफ चेक बाउंस का केस

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, रांची। रांची की कोर्ट में फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल पर चेक बाउंस का मामला चल रहा है। अब एक और बॉलीवुड अभिनेता के खिलाफ रांची की निचली अदालत में मुकदमा चल रहा है। रांची की निचली अदालत ने चेक बाउंस के एक अन्य मामले में बॉलीवुड अभिनेता रांझा विक्रम सिंह के खिलाफ भी समन जारी है। हालांकि, आरोपी रांझा विक्रम सिंह को इस मामले में जमानत मिल गई है। एक्टर विक्रम रांझा सिंह चेक बाउंस से जुड़े मामले में मध्यस्थता के लिए रांची पहुंचे। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता के साथ मिलकर सुलह की कोशिश की जा है। शिकायतकर्ता निलेय कुमार झा से रांझा विक्रम सिंह ने बॉलीवुड मूवी 'फौजी कॉलिंग' बनाने के नाम पर 2.06 करोड़ रुपये लिया था। पैसे की लेनदेन साल 2019 में हुई थी। आरोप है कि पैसे की मांग करने पर रांझा विक्रम सिंह ने एक करोड़ रुपए का चेक दिया था, जो साल 2021 में बाउंस कर गया था। इसके बाद निलेय कुमार झा चेक ने बाउंस के आरोप में मुकदमा किया है। उसी मामले में सुलह समझौता मध्यस्थता केंद्र में किया जा रहा है। फिल्म हीरोपंती में निभाई थी विलेन की भूमिका बता दें कि रांझा विक्रम सिंह बॉलीवुड फिल्म 'हीरोपंती' में खलनायक की भूमिका निभाई है। इसके अलावा तेलुगु और पंजाबी के कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है।

Edited By: Roma Ragini