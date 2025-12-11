Jharkhand News: चाईबासा में आदिवासियों पर हुए लाठीचार्ज की उच्चस्तरीय जांच हो, आदित्य साहू ने राज्यसभा में उठाई आवाज

राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने गुरुवार को सदन में पिछले दिनों चाईबासा में नो एंट्री लागू करने की मांग करने वाले आदिवासियों पर लाठीचार्ज का मामला उठाया। उन्होंने निर्दोषों को जेल भेजे जाने और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथ उपायुक्त द्वारा दुर्व्यवहार की जांच की मांग की। सदन में साहू ने कहा कि 27 अक्टूबर को आदिवासी समाज के लोग चाईबासा में पोखरिया टाटा बायपास रोड पर दिन में भारी ओवरलोडेड वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे।

दो वर्षों में यहां लगभग 200 लोगों की जान भारी वाहनों से कुचलकर गई है। लेकिन वहां के स्थानीय विधायक और राज्य के परिवहन मंत्री ने लोगों से बात करना भी उचित नहीं समझा। कांग्रेस का आदिवासी, दलित पिछड़ा विरोध का पुराना चरित्र उजागर रात के अंधेरे में कांग्रेस पार्टी समर्थित झामुमो की सरकार ने धरना पर बैठे लोगों पर लाठीचार्ज करवाया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का पुराना चरित्र जो आदिवासी, दलित पिछड़ा विरोध का रहा है उजागर हुआ।