    Jharkhand News: चाईबासा में आदिवासियों पर हुए लाठीचार्ज की उच्चस्तरीय जांच हो, आदित्य साहू ने राज्यसभा में उठाई आवाज

    By Dibyanshu Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 07:41 PM (IST)

    राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने चाईबासा में आदिवासियों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि आदिवासी समाज के लोग ओवरलोडेड वाहनों के ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने गुरुवार को सदन में पिछले दिनों चाईबासा में नो एंट्री लागू करने की मांग करने वाले आदिवासियों पर लाठीचार्ज का मामला उठाया।

    उन्होंने निर्दोषों को जेल भेजे जाने और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथ उपायुक्त द्वारा दुर्व्यवहार की जांच की मांग की। सदन में साहू ने कहा कि 27 अक्टूबर को आदिवासी समाज के लोग चाईबासा में पोखरिया टाटा बायपास रोड पर दिन में भारी ओवरलोडेड वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे।

    दो वर्षों में यहां लगभग 200 लोगों की जान भारी वाहनों से कुचलकर गई है। लेकिन वहां के स्थानीय विधायक और राज्य के परिवहन मंत्री ने लोगों से बात करना भी उचित नहीं समझा।

    कांग्रेस का आदिवासी, दलित पिछड़ा विरोध का पुराना चरित्र उजागर

    रात के अंधेरे में कांग्रेस पार्टी समर्थित झामुमो की सरकार ने धरना पर बैठे लोगों पर लाठीचार्ज करवाया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का पुराना चरित्र जो आदिवासी, दलित पिछड़ा विरोध का रहा है उजागर हुआ।

    इतना ही नहीं पुलिस प्रशासन ने 75 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। 10 पुरुष और 7 महिलाओं को रात में गिरफ्तार किया गया। 500 से अधिक अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया।

    राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा उपायुक्त के पास घटना के बाद प्रतिनिधिमंडल के साथ ज्ञापन सौंपने जाते हैं तो वहां भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया।

    साहू ने सदन में कहा कि वो इस पूरे घटना की उच्चस्तरीय जांच की वे मांग करते हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो।