बीएसएफ जवान पर लगा था छेड़खानी का आरोप, थाने के टॉयलेट फांसी लगाकर की आत्महत्या

मुरहू थाना परिसर में छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार राहुल कुमार मांझी ने शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही एसपी और एसडीपीओ ने जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और मामले की मजिस्ट्रेट जांच चल रही है। थाना प्रभारी रामदेव यादव को निलंबित कर दिया गया है।

जागरण संवाददाता खूंटी। मुरहू थाना परिसर स्थित टॉयलेट में मंगलवार सुबह छेड़छाड़ मामले के एक आरोपित मुरहू के मेराल गांव निवासी राहुल कुमार मांझी नामक युवक ने बिजली तार के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस गंभीर घटना की सूचना मिलते ही खूंटी के एसपी मनीष टोप्पो, एसडीपीओ वरुण रजक समेत अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। एसपी मनीष टोप्पो ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपित पर मुरहू थाना में छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले पर आरोपित को मुरहू थाना लाया गया था।

एसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जांचोपरांत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार मुरहू थाना अंतर्गत माहिल गांव के कुछ लोगों द्वारा सोमवार शाम गांव की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में राहुल मांझी को पकड़ कर मुरहू थाना की पुलिस को सौंपा गया था। इस संबंध में आरोपित राहुल मांझी पर मुरहू थाना में छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया था।

स्वजनों ने लगाया हत्या का आरोप मंगलवार सुबह मुरहू थाना परिसर के टॉयलेट में आरोपित राहुल मांझी द्वारा द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने की घटना की जानकारी जब उसके स्वजनों को मिली तो वे सन्न रह गए। घटना की पुष्टि के लिए मृतक के पिता अशोक मांझी पत्नी आभा देवी समेत अन्य स्वजन तुरंत मुरहू थाना पहुंचे, जहां घटना की पुष्टि होते ही स्वजन फूट-फूट कर रोने लगे और राहुल की हत्या होने का आरोप लगाते हुए राहुल को अगवा कर पुलिस को सौंपने वाले माहिल गांव के लोगों पर कार्रवाई की मांग करने लगे।

स्वजनों का कहना है कि राहुल मांझी सोमवार की शाम अपने पांच वर्षीय पुत्र के साथ माहिल गांव गए थे, जहां उस पर माहिल गांव की एक लड़की के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा। विवाद बढ़ने पर राहुल वहां से भाग कर अपने गांव मेराल लौट आए। बाद में एक ऑटो पर सवार होकर माहिल गांव के कुछ लोग मेराल पहुंचे और राहुल को जबरन उठाकर अपने साथ ले गए।

स्वजनों का आरोप है कि राहुल का अगवा करने के बाद उसके साथ मारपीट भी की गई और उसे रस्सी से बांध दिया गया। बाद में इन्हीं लोगों द्वारा पुलिस को सूचना देते हुए उसे पुलिस को सौंपा गया। आरोपी बीएसएफ में था कार्यरत स्वजनों का कहना है कि यदि राहुल ने युवती के साथ छेड़छाड़ की थी तो थाने में केस दर्ज करना चाहिए था, लेकिन माहिल गांव के कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए राहुल का अगवा किया गया और उसके साथ मारपीट कर उसे रस्सी से बांधा गया फिर उसे पुलिस को सौंपा गया।

स्वजन राहुल का अगवा कर मारपीट करने वाले माहिल गांव के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग के साथ ही पुलिस को भी इस मामले में दोषी ठहरा रहे हैं। बताया गया कि मृतक राहुल मांझी बीएसएफ में कार्यरत था लेकिन 15 नवंबर 2024 को छुट्टी में घर आने के बाद उसने फिर से ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी।

पूरे मामले की हो रही मजिस्ट्रेट जांच थाना परिसर के टॉयलेट में आरोपित द्वारा आत्महत्या कर लेने की इस गंभीर मामले की पूरी जांच मजिस्ट्रेट के अधीन चल रहा है। थाने में हर कार्रवाई मजिस्ट्रेट की देखरेख में की जा रही है।