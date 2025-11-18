Language
    Jharkhand News: एसआइआर को लेकर मतदाता सूची में पैटर्नल मैपिंग में लाएं तेजी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए निर्देश

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 06:38 PM (IST)

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने उप निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदाता सूची में पैटर्नल मैपिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में 70% तक कार्य पूरा हो चुका है, जबकि अन्य क्षेत्रों में वोटर आउटरीच प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों से बीएलए की नियुक्ति में सहयोग मांगा गया है, ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण में निष्पक्षता बनी रहे।

    मतदाता सूची के मतदाताओं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से पैटर्नल मैपिंग के कार्य में तेजी लाने का निर्देश।

    राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य में वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से पैटर्नल मैपिंग के कार्य में तेजी लाने के निर्देश उप निर्वाचन पदाधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता के तौर पर लेते हुए शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

    वे मंगलवार को विभिन्न जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ एसआइआर की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची की पैटर्नल मैपिंग के कार्य 70 प्रतिशत तक पूरे हो चुके हैं।

    इन क्षेत्रों के मतदाताओं का मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में इन्यूम्यूरेशन फार्म भरने में अधिक सुगमता हो सकेगी। वहीं, जिन विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची की पैटर्नल मैपिंग अभी भी कम है, वे इस कार्य में तीव्रता लाने के लिए वोटर आउटरीच प्रोग्राम चलाएं एवं पैतृक मैपिंग में तेजी लाएं। 

    उन्होंने कहा है कि मैपिंग कार्य में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसे समय पूरा करना अनिवार्य है । उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राजनीतिक दलों के साथ बैठक करते हुए उनके द्वारा बीएलए की नियुक्ति में तेजी लाने हेतु आग्रह करें।

    जिससे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में आगामी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में और अधिक निष्पक्षता आ सके। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर सहित सभी जिलों के ईआरओ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित थे।