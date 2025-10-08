रांची में 18 साल की युवती से चार जगह ले जाकर गैंगरेप, 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

तमाड़ थाने के प्रभारी प्रवीण कुमार मोदी ने पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, घटना 30 सितंबर को हुई। उसके चचेरे भाई ने उसे मर्दन मोड़ स्थित दशहरा मेले में बुलाया था, जहां दो लोग आए और उनमें से एक ने उसके साथ बलात्कार किया।

पीड़िता ने मंगलवार को तमाड़ थाने में घटना की सूचना दी। अपनी शिकायत में, उसने आरोप लगाया कि उसके चचेरे भाई ने जानबूझकर उसे फंसाया, जिसके कारण यह घटना घटी।

डिजिटल डेस्क, रांची। जिले में एक 18 वर्षीय युवती के साथ सात लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

इसके बाद वे उसे सोना टुंगरी रुगड़ी ले गए, जहां दो अन्य लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। वहां से, वे उसे बुंडू ले गए, जहां तीन अन्य लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया।

बुंडू से, उसे रांची ले जाया गया, जहां एक और व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में, उन्होंने उसे तामार इलाके के मर्दन मोड़ पर छोड़ दिया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि तामार पुलिस स्टेशन में सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। चार आरोपियों की पहचान हो गई है और तीन अभी भी अज्ञात हैं।

दोषियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण बुधवार को कराया जाएगा।

समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ