Irfan Ansari ने 66 चिकित्सकों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा- राज्य में बनेगा एआइ आधारित हाईटेक सुपर स्पेशियलिटी लैब

राज्य ब्यूरो,रांची । स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने गुरुवार को नामकोम स्थित आइपीएच सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में 66 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें 33 चिकित्सा पदाधिकारी तथा 33 विशेषज्ञ चिकित्सक सम्मिलित हैं। इनकी नियुक्ति टेंडर के माध्यम से अनुबंध पर हुई है।



इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने नवनियुक्त चिकित्सकों से ईमानदारी के साथ मरीजों की सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सक बिना किसी चिंता के निर्भीक हो कर काम करें, उनकी चिंता वे करेंगे।



उन्होंने रांची सदर अस्पताल का जिक्र करते हुए कहा कि वहां मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैंं। स्वास्थ्य सेवा में देश स्तर पर पहचान बना चुके इस अस्पताल में लोग सुपर स्पेशियलिटी का लाभ ले रहे हैं। यह सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति मरीजों का विश्वास दिखाता है।

मंत्री ने चार मेडिकल काालेज खोलने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि राज्य सरकार राज्य में अस्पतालों और चिकित्सकों की कमी होने नहीं देगी। अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के जो बीज बोये जा रहें है, जो आधारशिला रखी जा रही है वह भविष्य में एक बड़ा बदलाव ले कर आएगा।

स्वास्थ मंत्री ने कहा कि हम राज्य में एआइ आधारित हाईटेक सुपर स्पेशियलिटी लैब भी बनाने जा रहे है। हम जल्द ही एक ऐसा माानिटरिंग सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, जिससे हम घर बैठे ही अस्पतालों कि निगरानी कर सकेंगे। चिकित्सक मरीजों का इलाज ठीक से कर रहें है या नहीं इसकी भी निगरानी की जाएगी।