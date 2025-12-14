पलामू में अगले महीने से शुरू होगा 6 मंजिला 'पुलिस भवन' का निर्माण, एक ही छत के नीचे होंगे 4 थाने 

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू जिले में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू होने जा रही है। इसके तहत सदर थाना के पास फोरलेन बाइपास के किनारे जी प्लस-6 बहुमंजिला पुलिस भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 17.63 करोड़ रुपये है।

इस बहुमंजिला भवन में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, साइबर थाना, एससी-एसटी थाना और महिला थाना को आवासीय सुविधाओं सहित एक ही परिसर में स्थापित किया जाएगा। भवन के पहले तल पर साइबर थाना, दूसरे तल पर महिला थाना, तीसरे तल पर एससी-एसटी थाना और चौथे तल पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट संचालित होगा।

इस बहुउद्देश्यीय भवन के निर्माण से पुलिस कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित होगा और पीड़ितों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे मामलों के त्वरित निपटारे में मदद मिलेगी। एक ही छत के नीचे थानों के निर्माण से भूमि की बचत और लागत में कमी भी होगी।

वर्तमान में, साइबर थाना पलामू जिला स्कूल के विज्ञान भवन में संचालित है, महिला थाना शहर थाना परिसर में, जबकि एससी-एसटी थाना और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सदर थाना परिसर में काम कर रहे हैं।

बताते चलें कि झारखंड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड राज्य के आठ जिलों में इस तरह के बहुमंजिला थानों का निर्माण करा रहा है, जिसमें पलामू जिला भी शामिल है।

आवासीय सुविधा भी होगी उपलब्ध

प्रस्तावित बहुमंजिला पुलिस भवन में आधुनिक कार्यालय, बैठक कक्ष, रिकार्ड रूम और सुरक्षा मानकों के अनुरूप ढांचा बनाया जाएगा। इसके अलावा, पुलिस बल के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध होगी।

भवन के चारों फ्लोर पर थाना प्रभारी कक्ष के अलावा सिरिस्ता, महिला व पुरुष हाजत, कैंटीन और गोपनीय शाखा के अलग-अलग कक्ष बनाए जाएंगे। थाना भवन के चारों तरफ बाउंड्री निर्माण भी की जाएगी।

निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और रांची के संवेदक को कार्य अलॉट कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने भवन निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी है। संवेदक अगले महीने से निर्माण कार्य शुरू करने की संभावना जता चुका है।