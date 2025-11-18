Language
    Jharkhand News: पहले दिन आवश्यकता आधारित आकलन में 34,781 शिक्षक हुए शामिल

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:56 PM (IST)

    राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की क्षमता विकास के लिए टीचर्स नीड असेसमेंट (टीएनए) के दूसरे चरण में पहले दिन 34,781 प्राथमिक शिक्षकों ने भाग लिया। बोकारो में सबसे अधिक शिक्षक शामिल हुए। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित आइसीटी चैंपियनशिप में नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्रों ने डिजिटल दक्षता का प्रदर्शन किया।

    पहले दिन मूल्यांकन कार्यक्रम में 34,781 प्राथमिक शिक्षकों ने भाग लिया।

    राज्य ब्यूरो, रांची । राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के सतत क्षमता विकास और प्रशिक्षण की ज़रूरतों का आकलन करने के उद्देश्य के साथ आयोजित हो रहे टीचर्स नीड असेसमेंट (टीएनए) के दूसरे चरण की शानदार शुरुआत हुई है पहले दिन इस मूल्यांकन कार्यक्रम में 34,781 प्राथमिक शिक्षकों ने भाग लिया। यह भागीदारी पंजीकरण करानेवाले कुल प्राथमिक शिक्षकों का 98.23 प्रतिशत है।

    शिक्षकों के लिए यह आकलन परीक्षा 63 प्रखंडों में आयोजित हो रही है जो 20 नवंबर तक चलेगी। पहले दिन शिक्षकों की सर्वाधिक भागीदारी बोकारो जिला में रही, जहां पंजीकरण करानेवाले 1,997 शिक्षकों में से 1,996 शिक्षक सम्मिलित हुए।

    इसके बाद चतरा, देवघर और धनबाद क्रमश: दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहा। टीएनए के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सहायक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों ने असेसमेंट केंद्रों का निरीक्षण किया और परीक्षा की गतिविधियों का जायजा लिया। बुधवार को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक असेसमेंट में भाग लेंगे।

    जिलास्तरीय आइसीटी प्रतियोगिता शुरू, नौवीं व 10वीं के बच्चों ने लिया भाग

    इधर, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित आइसीटी चैंपियनशिप प्रतियोगिता के तहत पहले दिन मंगलवार को जिला स्तरीय प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले दिन पूरे राज्य में नौवीं कक्षा के 457 तथा 10वीं कक्षा के 489 स्कूली बच्चों ने अपनी डिजिटल दक्षता का प्रदर्शन किया।

    राज्य में कुल 946 बच्चों ने उक्त दोनों कक्षा वर्गों में आइसीटी चैंपियनशिप में भाग लिया। कक्षा नौ श्रेणी में सर्वाधिक भागीदारी पलामू जिले में हुई। यहां 39 छात्र प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। वहीं, कक्षा 10 श्रेणी में गढ़वा से सर्वाधिक 37 छात्र शामिल हुए। आइसीटी चैंपियनशिप में बुधवार को कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चे अपने डिजिटल दक्षता का प्रदर्शन करेंगे।