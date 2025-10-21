Jharkhand News: एमबीबीएस, बीडीएस में नामांकन के लिए 319 सीटें खाली; तीसरी काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम जारी

राज्य ब्यूराे, रांची। राज्य के मेडिकल, बीडीएस तथा होमियोपैथी कॉलेजों में दो राउंड की काउंसलिंग के बाद 319 सीटें रिक्त रह गई हैं। इनमें जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई गई सीटें भी सम्मिलित हैं। अब इन सीटों को भरने के लिए तीसरी काउंसलिंग होगी, जिसका झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है।

इसके तहत काउंसलिंग में भाग ले रहे अभ्यर्थी 24 अक्टूबर तक संस्थानों का विकल्प ऑनलाइन भर सकेंगे। 25 अक्टूबर तक इसमें संशोधन किया जा सकेगा। पर्षद द्वारा 27 अक्टूबर से एक नवंबर तक सीटों का आवंटन किया जाएगा तथा 28 अक्टूबर से एक नवंबर तक संबंधित संस्थानों में नामांकन होगा।

जिन रिक्त सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग होगी, उनमें रांची के रिम्स की भी छह सीटें सम्मिलित हैं। एमजीएम मेडिकल कलेज, जमशेदपुर में पांच सीटें पूर्व दो काउंसलिंग के बाद रिक्त रह गई है, जबकि 50 सीटें भरी हैं। इन 50 सीटों में 42 सीटों पर राज्य कोटे तथा शेष अखिल भारतीय तथा एनआरआई कोटे से नामांकन होगा।

राज्य कोटे की रिक्त सीटों में धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में दो, हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में पांच, दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल में चार, पलामू स्थित मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज में तीन सीटें रिक्त रह गई हैं।

इसी तरह, रिम्स डेंटल कॉलेज में चार तथा गोड्डा स्थित राजकीय होमियोपैथी कॉलेज में 26 सीटें रिक्त हैं। निजी क्षेत्र में जमशेदपुर स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में पहली बार एमबीबीएस में नामांकन हो रहा है, जिसमें भी 11 सीटें रिक्त हैं।