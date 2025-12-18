Language
    Jharkhand News: निवेश के नाम पर 307 करोड़ की ठगी, मेक्सीजोन के निदेशक दंपती गिरफ्तार; ED ने रिमांड पर लिया

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:59 AM (IST)

    रांची में ईडी ने मैक्सीजोन टच प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक चंद्र भूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह को 307 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में गिरफ्तार क ...और पढ़ें

    ईडी ने पांच दिन की रिमांड पर लिया। (सांकेतिक फोटो)

    जागरण संवाददाता, रांची। निवेश का झांसा देकर मल्टी लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) के नाम पर झारखंड समेत कई राज्यों में लोगों से 307 करोड़ रुपये की ठगी करने के मामले में ईडी ने मैक्सीजोन टच प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक चंद्र भूषण सिंह और उसक पत्नी प्रियंका सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

    ईडी ने दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद पूछताछ के लिए पांच दिनों की रिमांड पर लिया है। इस मामले में ईडी को अबतक के अनुसंधान में जानकारी मिली है कि आरोपियों ने धोखाधड़ी वाली मल्टी-लेवल मार्केटिंग योजना चलाई, जिसमें आम जनता को ऊंचे मासिक रिटर्न और आकर्षक रेफरल लाभ का वादा करके लुभाया गया।

    आरोपियों ने 21 बैंक खातों में 307 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि इकट्ठा की। ईडी को यह भी पता चला है कि दोनों आरोपित पिछले तीन सालों से जान बूझकर झारखंड, राजस्थान और असम पुलिस सहित ईडी से बचने के लिए छिप कर रह रहे थे।

    जांच से पता चला है कि आरोपियों ने बेनामी लेनदेन के जरिए कई रियल एस्टेट संपत्ति खरीदी और जमा राशि को नगदी में बदलकर अवैध धन की लॉन्ड्रिंग की। अपनी पहचान छिपाने और गिरफ्तारी से बचने के लिए, आरोपियों ने 'दीपक सिंह' जैसे नकली नाम व जाली पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। ये लोग बचने के लिए लगातार अपनी जगह बदलते रहे।

    पांच राज्यों में धोखाधड़ी के मामले है दर्ज

    दोनों आरोपियों पर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में आम लोगों को धोखा देने व उनके फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज है।

    ईडी ने इन्हीं मामलों के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी। ईडी ने इस मामले में इसी साल 16 सितंबर व तीन दिसंबर को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, वैशाली (बिहार), मेरठ, रांची और देहरादून में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था।

    तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने नकली पहचान पत्र, हाथ से लिखे नोट्स और डायरी जिसमें महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन और नगद लेन-देन का विवरण था, 10 लाख रुपये से ज्यादा नगद, सहयोगियों का विवरण, विभिन्न संस्थाओं की चेक बुक, लैपटॉप और मोबाइल फोन के रूप में डिजिटल सबूत, 15000 यूएस डॉलर की क्रिप्टो करेंसी और बड़ी संख्या में रियल एस्टेट संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए थे।