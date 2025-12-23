IAS Promotion: झारखंड में 5 डीसी, 5 एसडीओ समेत 29 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन; यहां देखें पूरी लिस्ट
झारखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 29 अधिकारियों को प्रोन्नति दी है, जिनमें 14 विशेष सचिव और चार सचिव शामिल हैं। वाणिज्य कर विभाग के सचिव अमिताभ ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 29 अधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान की है। इनमें 14 अधिकारियों को विशेष सचिव और चार अधिकारियों को सचिव के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है।
वहीं, एक पदाधिकारी वाणिज्य कर विभाग के सचिव अमिताभ कौशल को प्रधान सचिव (लेवल 15) में प्रोन्नति प्रदान की गई है। पांच उपायुक्तों तथा इतने ही एसडीओ काे भी प्रोन्नति दी गई है। कार्मिक विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।
जारी अधिसूचना के तहत सभी प्रोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद पर ही बने रहेंगे। सरकार ने प्रोन्नत अधिकारियों के वर्तमान पद को उस स्तर पर अपग्रेड कर दिया है, जिस स्तर पर उन्हें प्रोन्नति प्रदान की गई है।
इन्हें मिली सचिव में प्रोन्नति (लेवल 14)
अमीत कुमार, राजीव रंजन, अबु इमरान, अमित कुमार
इन्हें मिली विशेष सचिव में प्रोन्नति (लेवल 13)
सूरज कुमार, आदित्य कुमार आनंद, जिशान कमर, मृत्युंजय बर्णवाल, शशि रंजन, किरण कुमारी पासी, अमल कृष्ण सत्यजीत, अभय नंदन अम्बष्ठ, विधान चंद्र चौधरी, शैलेंद्र कुमार लाल, राजीव रंजन, सुनील कुमार(2), सुनील कुमार सिंह(2), विजय कुमार गुप्ता।
इन उपायुक्तों को लेवल 12 (जिला मजिस्ट्रेट या संयुक्त सचिव) में प्रोन्नति
- नितिश कुमार सिंह, उपायुक्त-सरायकेला खरसावां
- प्रेरणा दीक्षित, उपायुक्त-गुमला
- शशि प्रकाश सिंह, उपायुक्त-हजारीबाग
- उत्कर्ष गुप्ता, उपायुकत-लातेहार
- हेमन्त सती, उपायुक्त- साहिबगंज
पांच एसडीओ को सीनियर टाइम स्केल (लेवल 11) में प्रोन्नति
- राजलक्ष्मी, अनुमंडल पदाधिकारी-चक्रधरपुर
- रवि कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी-देवघर
- दीपेश कुमारी, अनुमंडल पदाधिकारी-खूंटी
- सुलोचना मीना, अनुमंडल पदाधिकारी-मेदिनीनगर
- प्रांजल ढांडा, अनुमंडल पदाधिकारी-चास
