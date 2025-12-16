Jharkhand के इन चार सरकारी अस्पतालों में 21 गंभीर बीमारियों का होगा इलाज, मरीजों को मिलेगी राहत

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को इलाज के लिए दूसरा राज्य जाना न पड़े, इसके लिए राज्य में ही उन बीमारियों का इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसी 21 गंभीर बीमारियों का इलाज राज्य के चार सरकारी बड़े अस्पतालों में होगा।

स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान तथा सदर अस्पताल, धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कालेज एवं अस्पताल तथा जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल का चयन किया है। इन अस्पतालों में इन गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सारी सुविधाएं बहाल की जाएंगी। इनमें विशेषज्ञ चिकित्सक, पारा मेडिकल कर्मी के साथ-साथ आवश्यक मशीन-उपकरण व जांच की सुविधाएं सम्मिलित हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इसे लेकर नेपाल हाउस स्थित अपने कार्यालय कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक की।

बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि चारों अस्पतालों में 21 गंभीर बीमारियों के इलाज के सारी व्यवस्था शीघ्र पूरी की जाए। इन गंभीर बीमारियों का इलाज चयनित अस्पतालों में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत सुनिश्चित किया जाएगा।

चार बड़े निजी अस्पतालों में भी होगा इलाज अपर मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि राज्य के इन चार सरकारी अस्पतालों के साथ ही राज्य के चार बड़े निजी अस्पतालों में भी गंभीर बीमारियों का उपचार हो सकेगा।इन बीमारियों के इलाज के लिए आगे आने वाले अस्पतालों को सारी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बताया कि विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पैकेज का निर्धारण किया जा रहा है।

इन सभी गंभीर बीमारियों का उपचार मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ही हो सकेगा। इस योजना के तहत रोगों के उपचार के लिए निश्चित पैकेज का निर्धारण किया जा रहा है ताकि लोगों को इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़े।

बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए सीएमसी वेल्लोर से होगा एमओयू राज्य सरकार रांची सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना की कार्रवाई कर रही है। इसे लेकर रांची सदर अस्पताल सीएमसी वेल्लोर के साथ एमओयू करेगा। इसके साथ ही सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए सदर अस्पताल रांची में व्यापक सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।