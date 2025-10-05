मांडर को जल संकट से मिलेगी राहत, 200 करोड़ की लागत से बनेगा डैम

रांची के मांडर इलाके में जल संकट से निपटने के लिए 200 करोड़ रुपये की लागत से डैम बनाया जाएगा। जल संसाधन विभाग ने डीपीआर तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद निर्माण शुरू होगा। इस डैम से मांडर के 14 गांवों सहित चान्हों और मांडर प्रखंडों को लाभ मिलेगा। गर्मी में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी और सिंचाई व्यवस्था भी बेहतर होगी।

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी से सटे मांडर क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को जल्द जल संकट की समस्या से निदान मिल सकता है। जल संसाधन विभाग की ओर से मांडर के कैंबो में 200 करोड़ रुपये की लागत से डैम का निर्माण किया जाना है।

विभाग की ओर से डैम का डीपीआर तैयार हो चुका है। अब मामला मुख्यमंत्री के पास लटका हुआ है, कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इसे हरी झंडी मिल जाएगी। इसके साथ ही डैम का निर्माण शुरू हो जाएगा। डैम के निर्माण से मांडर के 14 गांव समेत चान्हों व मांडर प्रखंड को लाभ पहुंचाने की योजना है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी ने बताया कि मांडर में गर्मी के दिनों में एक बड़ी आबादी को पानी की समस्या झेलनी पड़ती है।

हर बार लोग पानी के लिए इधर-उधर भटकते फिरते है। वहीं मांडर में जल नल योजना के तहत बनी कई जलमीनार खराब हो चुके है। टंकियाें में गंदगी भरी हुई है, इसकी सफाई वर्षो से नही हुई है। डैम के निर्माण से बड़ी आबादी को सीधे राहत पहुंचेगी।

चार हजार हेक्टेयर में फैला होग डैम जल संसाधन विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि मांडर में कई लोग कृषि पर निर्भर है। डैम के निर्माण से सिंचाई व्यवस्था को भी बल मिलेगा। किसानों को गर्मी में भी सिंचाई के लिए पानी मिल पाएगा। इससे मांडर समेत आसपास के क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं डैम चार हजार हेक्टेयर में फैला होगा।

विधानसभा में उठ चुका है मामला मांडर के कैंबो में डैम के निर्माण को लेकर विधानसभा में कई बार मामला उठ चुका है। लेकिन इसे लेकर अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नही उठाया जा सका है। विभाग भी अब इस मामले में चुप्पी सादे हुए है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय विधायक की ओर से बल देने पर इसके निर्माण को हरी झंड़ी मिल सकती हैं।

गांव-गांव में पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचेगा पानी कैंबों में डैम के निर्माण से मांडर, चान्हों समेत आसपास के कई क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने की योजना है। डैम के निर्माण से गांव-गांव तक आसानी से पीने का पानी पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही मांडर के आसपास के क्षेत्र में भू-गर्भ का जलस्तर बढ़ेगा। विभाग की ओर से हजारों घरो में कनेक्शन देने की भी योजना शामिल है।