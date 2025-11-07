Language
    Ranchi News: रांची में 19000 वाहन मालिकों को मिलेगा नोटिस, परिवहन विभाग लेगा एक्शन

    By Shakti Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:21 PM (IST)

    रांची परिवहन विभाग 19000 वाहन मालिकों को नोटिस भेजने की तैयारी में है, जिन पर लाखों रुपये का टैक्स बकाया है। कई नोटिसों के बावजूद टैक्स जमा न करने पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा, जिसमें वाहनों को जब्त करना और कानूनी कार्यवाही करना शामिल है। शहर में टैक्स डिफॉल्टरों को पकड़ने के लिए जांच अभियान भी तेज कर दिया गया है।

    Hero Image

    बिना कागजात के सड़क पर दौड़ रहे वाहन। (जागरण)

    शक्ति सिंह, रांची। धनतेरस और दीपावली के मौके पर राजधानी रांची में वाहनों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के बाद अब जिला परिवहन विभाग ने शोरूम संचालकों की लापरवाही पर सख्त रुख अपना लिया है।

    त्योहार के दौरान शहर के विभिन्न शोरूम से करीब 22,500 वाहनों की बिक्री हुई थी, लेकिन इनमें से 19,300 वाहन मालिकों को अब तक रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिल सका है।

    इस लापरवाही के चलते हजारों वाहन बिना कागजात के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे न केवल सड़क सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है बल्कि वाहन मालिकों को भी भारी आर्थिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

    बिना रजिस्ट्रेशन कार्ड के वाहन चलाने की स्थिति में बीमा का लाभ नहीं मिलता, और पुलिस जांच के दौरान पकड़े जाने पर भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

    परिवहन विभाग लेगा एक्शन

    जिला परिवहन विभाग ने ऐसे 100 से अधिक शोरूम संचालकों की सूची तैयार की है, जिन्होंने बिक्री के बाद भी वाहन संबंधी दस्तावेज विभाग को उपलब्ध नहीं कराए हैं। अब परिवहन विभाग इन शोरूमों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। जल्द ही सभी संचालकों को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा जाएगा।

    उधर, वाहन मालिक लगातार शोरूम के चक्कर काट रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि वाहन खरीदने के समय उन्हें पांच दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कार्ड देने का वादा किया गया था, लेकिन अब एक माह से अधिक समय बीतने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। शोरूम कर्मियों की ओर से केवल थोड़ा और इंतजार करें कहकर उन्हें टाल दिया जा रहा है।

    वाहन मालिकों का कहना है कि लाखों रुपये खर्च कर नई गाड़ी खरीदने के बाद भी उन्हें वैध दस्तावेज नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। वहीं, कई लोग बिना रजिस्ट्रेशन कार्ड के वाहन चलाने को मजबूर हैं, जिससे पुलिस जांच के दौरान दिक्कतें आ रही हैं।

    परिवहन विभाग की सख्ती के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि शोरूम संचालक जल्द ही लंबित दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और दोषी शोरूमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय है।

    जिन शोरूमों ने अब तक वाहन के कागजात उपलब्ध नहीं कराए हैं, उन्हें चिह्नित किया जा रहा है। ऐसे संचालकों को नोटिस भेजा जाएगा। उनकी लापरवाही के कारण हजारों वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिल सका है। अब विभाग इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा।

    -अखिलेश कुमार, डीटीओ रांची।