Jharkhand Politics: पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई की 13.24 एकड़ जमीन जब्त, ईडी की चार्जशीट से खुले राज

ईडी ने बड़कागांव की पूर्व कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज के विरुद्ध अगस्त में दाखिल चार्जशीट में कई अहम जानकारियां दी हैं। ईडी ने रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट को चार्जशीट के माध्यम से बताया है कि उसने अंकित राज की 13.24 एकड़ जमीन के साथ-साथ एक करोड़ रुपये मूल्य का मकान भी जब्त किया है।

राज्य ब्यूरो, रांची। बालू के अवैध कारोबार मामले में पीएमएल अधिनियम के तहत जांच कर रही ईडी ने बड़कागांव की पूर्व कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज के विरुद्ध अगस्त में दाखिल चार्जशीट में कई अहम जानकारियां दी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक करोड़ रुपये मूल्य का मकान भी जब्त ईडी ने रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट को चार्जशीट के माध्यम से बताया है कि उसने अंकित राज की 13.24 एकड़ जमीन के साथ-साथ एक करोड़ रुपये मूल्य का मकान भी जब्त किया है।

उक्त संपत्ति बालू के अवैध कारोबार से हुई काली कमाई से अर्जित की गई है। ईडी ने जिन संपत्तियों को जब्त की है, वे हजारीबाग जिले में हैं। इनमें 2021 में 75 लाख रुपये में खरीदी गई आठ डिसमिल जमीन भी है, जिसपर अंकित राज ने 26 लाख रुपये की लागत से एक पक्का मकान बनवाया था। मकान सहित जमीन की जब्ती हुई है। इसके अलावा ईडी ने मौजा जोरदाग में 53.5 डिसमिल, मौजा सदमपुर में 89.16 डिसमिल, मौजा बहोरनपुर में 73 डिसमिल, मौजा सदमपुर में 16 डिसमिल, मौजा बहोरमपुर में 33 डिसमिल, मौजा सदमपुर में 27.5 डिसमिल, मौजा बहोरनपुर में 1.13 एकड़ जमीन जब्त की है।

इसके अलावा मौजा भादीखाप में 44.75 डिसमिल, मौजा बहोरनपुर में 1.23 एकड़, मौजा बहोरनपुर की कृषि योग्य 80 डिसमिल की जब्ती की है। वहीं, सदमपुर मौजा में 16.50 डिसमिल, मौजा सदमपुर में 16 डिसमिल, मौजा सिरकी में 4 डिसमिल, मौजा सदमपुर में 2.07 एकड़, मौजा केंटोनमेंट में आठ डिसमिल, मौजा नया खाप में 9.31 डिसमिल, मौजा सदमपुर में 41.25 डिसमिल, मौजा बाभनबी में 11.65 डिसमिल भूमि जब्त की है।

जबकि मौजा सदमपुर में 31 डिसमिल, मौजा सदमपुर में 75 डिसमिल, मौजा जोरदाग में 52.5 डिसमिल, मौजा सदमपुर में 8.76 डिसमिल, मौजा नवादा में 14 डिसमिल, मौजा केरेडारी में 42 डिसमिल, मौजा नया खाप में 20.69 डिसमिल, मौजा केरेडारी में 36 डिसमिल, मौजा हुपाड़ में 14 डिसमिल, मौजा सदमपुर में 63 डिसमिल जमीन को भी ईडी ने जब्त की है।

3.02 करोड़ की 30 चल-अचल संपत्ति की है जब्त ईडी ने अगस्त में दाखिल चार्जशीट में बताया था कि उसने अंकित राज से जुड़ी 3.02 करोड़ रुपये मूल्य की 30 चल-अचल संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। अंकित राज ने अवैध बालू खनन से उक्त संपत्तियां अर्जित की थी। उसने सोनपुरा घाट के लिए 2019 में खनन लाइसेंस समाप्ति के बाद भी हाहारो, प्लांडू व दामोदर नदियों से बालू निकाला था। इस मामले में ईडी ने अब तक तीन करोड़ 40 लाख रुपये की कुर्की जब्ती कर ली है। ईडी ने झारखंड पुलिस में दर्ज 16 प्राथमिकियों के आधार पर दर्ज ईसीआइआर के आधार पर 15 दिसंबर 2023 से जांच शुरू की थी।