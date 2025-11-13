Ramgarh News:तिलैया मुख्य सड़क पर जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, बाइक छोड़कर भागे लोग, पिकअप वैन पलटी

संवाद सूत्र, जागरण घाटो (रामगढ़)। रामगढ़ व बोकारो जिले की सीमावर्ती इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में पिछले कई दिनों से हाथियों के झुंड द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने और लोगों को डराने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बुधवार की देर शाम तिलैया जाने वाली मुख्य सड़क पर पांच से छह हाथियों का झुंड पहुंचा और सड़क पर जमकर उत्पात मचा दिया।

बाइक सवारों पर किया हमला, पिकअप वैन को पलटा प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डाकम साड़म की ओर जा रहे दो ग्रामीण जब बाइक से तिलैया रोड पार कर रहे थे, तभी अचानक झुंड में शामिल एक हाथी उन पर हमला करने दौड़ा। दोनों किसी तरह बाइक छोड़कर अपनी जान बचाकर भागे।

हाथियों ने उनकी बाइक को बुरी तरह तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद मजदूरों को लाने जा रही एक पिकअप वैन को भी हाथियों ने निशाना बनाया और उसे पलट दिया। गनीमत रही कि चालक पहले ही वाहन छोड़कर फरार हो गया था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।

घंटों बंद रहा यातायात, वन विभाग ने संभाला मोर्चा घटना के बाद तिलैया मुख्य सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। हाथियों की मौजूदगी के कारण शाम छह बजे से रात नौ बजे तक सड़क पर यातायात पूरी तरह ठप रहा। वाहन चालकों को बीच रास्ते ही रुकना पड़ा।