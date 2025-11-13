Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ramgarh News:तिलैया मुख्य सड़क पर जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, बाइक छोड़कर भागे लोग, पिकअप वैन पलटी

    By Md Seraj Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:50 PM (IST)

    रामगढ़ और बोकारो जिले के सीमावर्ती इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ गया है। तिलैया मुख्य सड़क पर हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया, जिससे यातायात बाधित हो गया। हाथियों ने बाइक सवारों पर हमला किया और एक पिकअप वैन को पलट दिया। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर हाथियों को जंगल में खदेड़ा। ग्रामीणों ने समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जंगल में मौजूद हाथियों का झुंड।

    संवाद सूत्र, जागरण घाटो (रामगढ़)।  रामगढ़ व बोकारो जिले की सीमावर्ती इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में पिछले कई दिनों से हाथियों के झुंड द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने और लोगों को डराने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बुधवार की देर शाम तिलैया जाने वाली मुख्य सड़क पर पांच से छह हाथियों का झुंड पहुंचा और सड़क पर जमकर उत्पात मचा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाइक सवारों पर किया हमला, पिकअप वैन को पलटा

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डाकम साड़म की ओर जा रहे दो ग्रामीण जब बाइक से तिलैया रोड पार कर रहे थे, तभी अचानक झुंड में शामिल एक हाथी उन पर हमला करने दौड़ा। दोनों किसी तरह बाइक छोड़कर अपनी जान बचाकर भागे।

    हाथियों ने उनकी बाइक को बुरी तरह तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद मजदूरों को लाने जा रही एक पिकअप वैन को भी हाथियों ने निशाना बनाया और उसे पलट दिया। गनीमत रही कि चालक पहले ही वाहन छोड़कर फरार हो गया था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।

    घंटों बंद रहा यातायात, वन विभाग ने संभाला मोर्चा

    घटना के बाद तिलैया मुख्य सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। हाथियों की मौजूदगी के कारण शाम छह बजे से रात नौ बजे तक सड़क पर यातायात पूरी तरह ठप रहा। वाहन चालकों को बीच रास्ते ही रुकना पड़ा। 

    कई लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भाग गए। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद पटाखों व सायरन की मदद से हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा गया।

    ग्रामीणों में दहशत, समाधान की मांग

    लगातार हो रही हाथियों की गतिविधियों से तिलैया व आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है, ताकि भविष्य में जान-माल की क्षति से बचा जा सके।