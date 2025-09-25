बच्चे के साथ कुएं में गिरा जंगली हाथी, वन विभाग शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन

रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में एक जंगली हाथी और उसका बच्चा हेसापोड़ा पंचायत के परसाडीह वन जंगल में बने एक कुएं में गिर गए। वन विभाग की रेस्क्यू टीम हाथियों को बचाने के लिए तुरंत मौके पर पहुंची और जेसीबी से कुएं की खुदाई शुरू कर दी। कुएं में हाथी गिरने की खबर सुनकर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई है।

जागरण संवाददाता, रामगढ़। जिले के गोला प्रखंड के हेसापोड़ा पंचायत अंतर्गत परसाडीह वन जंगल में गुरुवार की अहले सुबह एक अर्धनिर्मित कुआं में एक जंगली हाथी अपने छोटे बच्चे के साथ गिर गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम दोनों हाथी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया है। जेसीबी के माध्यम से कुआं के एक भाग की खुदाई की जा रही है। इधर कुआं में दो हाथी के डूबने की खबर पाकर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है।

10 साल पहले भी हुआ था हादसा गोला थाना पुलिस की टीम भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहुंची है। गोला प्रखण्ड क्षेत्र में बच्चे के साथ कुआं में गिरने की यह दूसरी घटना है। 10 साल पहले भी एक जंगली हाथी व बच्चा किए में डूब गया था।