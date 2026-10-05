‘जेल भेज देंगे’ कहकर महिला को डराया, रामगढ़ में पुलिस की वर्दी में साइबर अपराधियों ने ठगे 11449 रुपये  

संवाद सूत्र, बरलंगा (रामगढ़)। रामगढ़ के बरलंगा थाना क्षेत्र के पूरबटांड़ निवासी मंजू देवी को साइबर अपराधियों द्वारा रविवार को पुलिस की वर्दी में वीडियो काल कर डराने-धमकाने और पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़िता ने बरलंगा थाना में लिखित आवेदन देकर पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की गुहार लगाई है।

भुक्तभोगी महिला के अनुसार, एक साइबर फ्राड व्यक्ति ने वीडियो काल के माध्यम से खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए उन्हें धमकाते हुए कहा कि कुछ दिन पूर्व फ्लिपकार्ट के माध्यम से सामान मंगाया गया था, और उसकी डिलीवरी करने जा रहे व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है।