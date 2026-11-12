गोला में जंगली सियार का आतंक, सात ग्रामीण घायल; वन विभाग पर उठे सवाल

संवाद सूत्र, गोला (रामगढ़)। गोला प्रखंड क्षेत्र में जंगली सियार ने अलग-अलग स्थानों पर हमला कर सात लोगों को घायल कर दिया। अचानक हुए हमले से ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के साथ एंटी रेबीज इंजेक्शन दिया गया।

गंभीर रूप से घायल मेरचो देवी को बेहतर इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल रेफर किया गया। घायलों में बाबलोंग निवासी सुनीता देवी (28 वर्ष) और बीसा निवासी सूरज कुमार मुंडा (31 वर्ष), अंशु कुमारी (14 वर्ष), पदुम देवी (34 वर्ष), मेरचो देवी (41 वर्ष), बलू महतो (68 वर्ष) तथा अघणु मांझी (45 वर्ष) शामिल हैं।