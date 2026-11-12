झारखंड में 9519 सूखे बोरवेलों को मिलेगा नया जीवन, वीबी-जी राम जी योजना से बढ़ेगा भूजल स्तर

आशीष झा, रांची। राज्य में पूरी तरह सूख चुके बोरवेलों को पुनर्जीवित करने की दिशा में ग्रामीण विकास विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विकसित भारत जीरामजी योजना के तहत ड्राई बोरवेल के चारों ओर गड्ढा तैयार कर रिचार्ज पिट बनाने की योजना को स्वीकृति मिल गई है।

इससे बोरवेल में फिर से पानी इकट्ठा होने की पूरी संभावना है। विभाग ने राज्य में ऐसे 9519 ड्राई बोरवेल की पहचान की है, जहां काम शुरू किया जा रहा है। एक बाेरवेल पर लगभग 15 हजार रुपये खर्च होंगे जिसमें से अधिक हिससा मजदूरी भुगतान का होगा।

वीबी जीरामजी योजना के तहत एक बोरवेल के पास रिचार्ज पिट तैयार करने में लगभग 24 मानव दिवस का सृजन होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने किफायती योजना बनाकर बाजी मारी है।

दरअसल, जल संसाधन विभाग अथवा अन्य माध्यमों से इसी प्रकार के पारंपरिक तरीकों से रिचार्ज पिट बनाने में छह गुना अधिक राशि खर्च होती है, जबकि विभाग की नई योजना से यह कार्य काफी कम लागत में पूरा होगा। इस पहल से जहां एक ओर सूखे बोरवेलों को फिर से कार्यशील बनाया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर भूजल स्तर को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। योजना के तहत रिचार्ज पिट के माध्यम से वर्षा जल और सतही जल को भूमिगत किया जाएगा।