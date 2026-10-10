रामगढ़ के जंगल में चल रही थी अवैध महुआ शराब बनाने की तैयारी, पुलिस ने भट्ठी तोड़ी; 70 किलो जावा महुआ नष्ट
पुलिस ने रामगढ़ के रेलीगढ़ा दोतल्ला जंगल में अवैध महुआ शराब बनाने की भट्ठी पर छापा मारा। इस कार्रवाई में ...और पढ़ें
HighLights
रामगढ़ के रेलीगढ़ा दोतल्ला स्थित जंगल-झाड़ी में अवैध महुआ शराब की भट्ठी ध्वस्त।
पुलिस ने करीब 70 किलो जावा महुआ नष्ट किया।
गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार सुबह की गई छापामारी।
संवाद सूत्र, गिद्दी (रामगढ़)। गिद्दी थाना पुलिस ने रेलीगढ़ा दोतल्ला स्थित जंगल-झाड़ी में छिपाकर रखी गई अवैध महुआ शराब बनाने की भट्ठी को पुलिस ने शनिवार की सुबह छापामारी कर ध्वस्त कर दिया। इस दौरान शराब निर्माण के लिए तैयार कर रखा गया करीब 70 किलो जावा महुआ भी नष्ट कर दिया गया।
पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध महुआ शराब बनाने और बेचने वालों में हड़कंप मच गया। गिद्दी थाना के अनि रमेशचंद्र हजाम ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि रेलीगढ़ा दोतल्ला के जंगल में अवैध रूप से महुआ शराब बनाने की तैयारी की जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने शनिवार की सुबह जंगल-झाड़ी में छापेामारी की।
इस दौरान जंगल में छिपाकर रखी गई अवैध शराब निर्माण की भट्ठी और करीब 70 किलो जावा महुआ बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ही भट्ठी को ध्वस्त कर जावा महुआ को नष्ट कर दिया, ताकि उससे अवैध शराब का निर्माण नहीं किया जा सके। छापामारी में गिद्दी थाना के अनि रमेशचंद्र हजाम, अनि दामो राम बोयपाई, सअनि सिदयू पूर्ति समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।