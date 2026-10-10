रामगढ़ के जंगल में चल रही थी अवैध महुआ शराब बनाने की तैयारी, पुलिस ने भट्ठी तोड़ी; 70 किलो जावा महुआ नष्ट

संवाद सूत्र, गिद्दी (रामगढ़)। गिद्दी थाना पुलिस ने रेलीगढ़ा दोतल्ला स्थित जंगल-झाड़ी में छिपाकर रखी गई अवैध महुआ शराब बनाने की भट्ठी को पुलिस ने शनिवार की सुबह छापामारी कर ध्वस्त कर दिया। इस दौरान शराब निर्माण के लिए तैयार कर रखा गया करीब 70 किलो जावा महुआ भी नष्ट कर दिया गया।

पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध महुआ शराब बनाने और बेचने वालों में हड़कंप मच गया। गिद्दी थाना के अनि रमेशचंद्र हजाम ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि रेलीगढ़ा दोतल्ला के जंगल में अवैध रूप से महुआ शराब बनाने की तैयारी की जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने शनिवार की सुबह जंगल-झाड़ी में छापेामारी की।