Ramgarh एडीजे-वन की अदालत में भिड़े अपराधिक गुट, अधिवक्ताओं संग धक्का-मुक्की, मची भगदड़
रामगढ़ के एडीजे-वन की अदालत में आपराधिक गुटों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान वकीलों के साथ धक्का-मुक्की की गई, जिसके कारण अदालत परिसर में भगदड़ मच गई। अचानक हुई इस घटना से अदालत में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।
संवाद सहयोगी, रामगढ़ । एक तरफ उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा चाक-चौबंद की जा रही है। इसको लेकर काफी संख्या में सुरक्षा बल कोर्ट परिसर व मुख्य द्वार पर तैनात किए गए हैं। इसी बीच सोमवार को न्यायालय परिसर की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लग्जरियस वाहनों से करीब दो दर्जन से अधिक दो अलग-अलग आपराधिक गुटों के लोग न्यायालय पहुंचे। इनमें से कई लोग शराब के नशे में धुत थे। आपराधिक गुट श्रीवास्तव गिरोह से जुड़े रियाज अंसारी के साथ भी वहां लोग पहुंचे थे।
इनमें से कुछ लोगों की सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी थी। सभी लोग अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम न्यायालय की इजलास के सामने आ गए और वहीं हंगामा करने लगे और एक दूसरे से भिड़ गए। धक्का-मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान कई अधिवक्ता भी इनके धक्का- मुक्की के शिकार हुए।
हालात देख अधिवक्ता कोर्ट परिसर से निकल गए। धक्का-मुक्की होता देख कोर्ट परिसर से ही न्यायाधीश की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी ने इसकी सूचना गेट पर तैनात पुलिस के जवानों को दी। सभी जवान सीधे न्यायालय परिसर पहुंचे और हंगामा करने वालों को हिरासत में ले लिया।
सूचना पाकर बड़ी संख्या में विभिन्न थानों की पुलिस पहुंची। देर शाम तक तक हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही थी। एसडीपीओ पतरातू गौरव गोस्वामी भी कोर्ट परिसर पहुंचे और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की। इस दौरान अपराधियों के पास से 26 मोबाइल फोन, एक स्कार्पियो, दो वाकी-टाकी आदि बरामद किया गए हैं।
श्रीवास्तव गिरोह के सदस्यों को कोर्ट परिसर एवं बाहर से हिरासत में लेते हुए पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए कुल 21 अपराधियों द्वारा न्यायालय में हल्ला-हंगामा किया गया। इनमें से कई अपराधी ऐसे हैं, जिस पर दर्जनों काण्ड अंकित हैं। अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। - अजय कुमार, एसपी, रामगढ़।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।