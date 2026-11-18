जागरण नेटवर्क, रामगढ़। श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के दो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों अमित कुमार और सुमित कुमार का चयन 45वीं जूनियर राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप के लिए झारखंड की टीम में हुआ है। यह प्रतियोगिता खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से गुजरात के वडोदरा में आयोजित की जाएगी। दोनों खिलाड़ी बुधवार, 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने और झारखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए वडोदरा रवाना होंगे।

राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम में जगह बनाना दोनों खिलाड़ियों की मेहनत, लगन, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय के साथ-साथ पूरे रामगढ़ क्षेत्र में खुशी का माहौल है।