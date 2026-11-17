CCL तोपा प्रोजेक्ट का काम ठप करने का अल्टीमेटम, रामगढ़ में 18 नवंबर से शुरू होगा आंदोलन 

संवाद सूत्र, कुजू (रामगढ़)। सीसीएल तोपा परियोजना के पूर्ण रैयत, विस्थापित एवं प्रभावित ग्रामीणों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर परियोजना प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने प्रबंधन को आवेदन सौंपकर 17 नवंबर तक मांगों का समाधान करने का अल्टीमेटम दिया है।

निर्धारित समय सीमा तक मांगें पूरी नहीं होने पर 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने और परियोजना का कामकाज पूरी तरह ठप करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में रोड सेल के कोयले का उठाव हाइवा के बजाय डाला गाड़ी से कराने, आरआर साइट पर वंचित ग्रामीणों को बिजली, पानी एवं सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, आउटसोर्सिंग कंपनियों में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने तथा जमीन के बदले नौकरी एवं उचित मुआवजा जल्द देने की मांग शामिल है।