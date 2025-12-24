Language
    पंचायत सचिव ने फेंका घूस का पैसा, CCTV से खुला असली राज; ACB ने लिया एक्शन

    By Manoj Tiwari Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:37 PM (IST)

    झारखंड के रामगढ़ में पंचायत सचिव द्वारा घूस का पैसा फेंकने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज से इस घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद एसीबी (Anti-Corru ...और पढ़ें

    जांच पड़ताल करती एसीबी की टीम। फोटो जागरण

    मनोज तिवारी, गिद्दी (रामगढ़)। हजारीबाग जिले के डाड़ी प्रखंड कार्यालय परिसर में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब बलसगरा पंचायत के सचिव प्रभु नारायण सिंह ने घूस का पैसा फेंक दिया।

    मामला लाभुक से PM Awas Yojana के नाम पर ढाई हजार रुपये की रिश्वत से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार एसीबी की टीम जैसे ही प्रखंड कार्यालय में दोपहर डेढ़ बजे पहुंची और बलसगरा के पीएम आवास के लाभुक मो. अलीजान अंसारी ने पंचायत सचिव प्रभुनारायण सिंह को घूस के 5 हजार का 2500 प्रथम किस्त देने के बाद पंचायत सचिव ने सतर्कता दिखाते हुए घूस की रकम जमीन पर फेंक दिया।

    एसीबी की टीम आरोपित को पकड़ने में लगी थी। इसी बीच जमीन पर गिरा देख रिश्वत का पैसा किसी ने उठाकर चलते बना। इसके बाद एसीबी को रिश्वत की राशि बरामद करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

    बाद में प्रखंड कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर स्पष्ट हुआ कि एक व्यक्ति पैसा उठाकर ले जाता दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रखंड व अचंल कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाने के कारण एसीबी की टीम को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा।

    बाद में प्रखंड कार्यालय पहुंचे कनकी क्षेत्र के दो लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे युवक की पहचान कनकी रवि के रूप में की। पहचान होते ही एसीबी की टीम ने दोनों युवकों के मदद से रवि को बुलाया और उसके पास से घूस की पूरी रकम बरामद कर ली। इ

    सके बाद रवि को इस मामले में गवाह बनाया गया। एसीबी की टीम ने प्रखंड के सीसीटीवी फुटेज को भी जब्त कर अपने साथ ले गई। इस घटना के बाद प्रखंड कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल रहा। वहीं एसीबी की इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों में खौफ देखा जा रहा है।