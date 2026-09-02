रामगढ़ः खुद को पुलिस बताकर JLKM नेता को उठाया, काले रंग की बोलेरो से ले गए हजारीबाग; सुबह सकुशल बरामद

जागरण संवाददाता, रामगढ़। जेएलकेएम नेता व रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व पार्टी प्रत्याशी पानेश्वर महतो का मंगलवार देर रात रामगढ़ थाना क्षेत्र के कैथा चौक के पास से अपहरण कर लिया गया। सूचना मिलने के बाद रामगढ़ पुलिस ने रातभर छापामारी की और बुधवार सुबह पानेश्वर महतो को हजारीबाग से सकुशल बरामद कर लिया। रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लूणायत ने इसकी पुष्टि की है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब 10 बजे कैथा-गोबरदरहा चौक के पास पानेश्वर महतो को काले रंग की बोलेरो सवार कुछ लोगों ने खुद को कुजू ओपी पुलिसकर्मी बताते हुए जबरन गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद उन्हें नेशनल हाईवे के फोरलेन रास्ते से हजारीबाग की ओर ले जाया गया।