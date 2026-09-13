फाइटिंग भी, बाइटिंग भी! झारखंड में पड़ोसी ने महिला को दांतों से काटा, बेहोश कर पैसे और जेवर लेकर फरार
पतरातू के तालाटांड में दो पड़ोसियों के बीच हुई मारपीट में एक महिला को दांत काटकर गंभीर रूप से घायल ...और पढ़ें
HighLights
पतरातू के तालाटांड में पड़ोसियों के बीच हुई मारपीट।
एक महिला ने दूसरी को दांत काटकर गंभीर रूप से घायल किया।
जागरण संवाददाता, रामगढ़ (पतरातू)। पतरातू के तालाटांड में पड़ोसियों के बीच कोई मामूली कहासुनी नहीं हुई, बल्कि पूरा 'हाई-वोल्टेज ड्रामा' देखने को मिला।
यह मामला पतरातू थाने तक जा पहुंचा है, जहां गुलबसा परवीन ने अपनी पड़ोसी रबिया खातून और उनके पति कुरबान अंसारी पर घर में घुसकर 'धावा' बोलने का आरोप लगाया है। गुलबसा की मानें तो बात सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं रही- रबिया ने तो हद ही कर दी और 'अटैक' करने के लिए सीधे अपने दांतों का ही इस्तेमाल कर डाला। रबिया के इस 'टूथ-अटैक' से गुलबसा ऐसी घायल हुईं कि वह बेहोश हो गईं।
अब कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। गुलबसा का आरोप है कि उनके बेहोश होते ही कुरबान और रबिया ने 'मौके पर चौका' मारा और घर में रखे 15 हजार रुपये कैश के साथ-साथ गहनों पर भी हाथ साफ कर दिया। फिलहाल, पुलिस ने पतरातू थाना कांड संख्या 237/26 दर्ज कर लिया है और इस 'अनोखी भिड़ंत' और चोरी के मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
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