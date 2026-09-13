फाइटिंग भी, बाइटिंग भी! झारखंड में पड़ोसी ने महिला को दांतों से काटा, बेहोश कर पैसे और जेवर लेकर फरार

जागरण संवाददाता, रामगढ़ (पतरातू)। पतरातू के तालाटांड में पड़ोसियों के बीच कोई मामूली कहासुनी नहीं हुई, बल्कि पूरा 'हाई-वोल्टेज ड्रामा' देखने को मिला।

यह मामला पतरातू थाने तक जा पहुंचा है, जहां गुलबसा परवीन ने अपनी पड़ोसी रबिया खातून और उनके पति कुरबान अंसारी पर घर में घुसकर 'धावा' बोलने का आरोप लगाया है। गुलबसा की मानें तो बात सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं रही- रबिया ने तो हद ही कर दी और 'अटैक' करने के लिए सीधे अपने दांतों का ही इस्तेमाल कर डाला। रबिया के इस 'टूथ-अटैक' से गुलबसा ऐसी घायल हुईं कि वह बेहोश हो गईं।