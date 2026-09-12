रामगढ़ में SC-ST परिवारों के लिए बड़ी पहल, गंभीर बीमारी के इलाज में मिलेगी आर्थिक मदद; ऐसे करें आवेदन

संवाद सहयोगी, रामगढ़। अगर आप अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से हैं और परिवार की वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है, तो गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक मदद मिल सकती है। रामगढ़ जिले में जरूरतमंद लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने की पहल शुरू की गई है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन की ओर से 'डॉ. अंबेडकर मेडिकल एंड स्कीम (रिवाइज्ड-2026)' संचालित की जा रही है। योजना के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।