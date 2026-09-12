झारखंड में पशुपालकों के लिए खुशखबरी; गाय, बकरा और मुर्गी पालन पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी

संवाद सूत्र, डोमचांच (कोडरमा)। किसानों एवं पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं तथा पशुपालन के माध्यम से आय बढ़ाने के इच्छुक लोगों को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत स्वरोजगार का अवसर मिलेगा।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के तहत पात्र लाभुकों को विभिन्न पशुपालन योजनाओं में 75 से 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।

डोमचांच प्रखंड प्रमुख डॉ. सत्यनारायण यादव ने ग्रामीणों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि गाय पालन के लिए दो या उससे अधिक गायों के लिए आवेदन किया जा सकता है।

बकरा विकास योजना के तहत आठ मादा एवं दो नर बकरे, सूअर विकास योजना में चार मादा एवं एक नर सूअर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

इसी तरह बैकयार्ड लेयर कुक्कुट पालन के लिए 400 लेयर मुर्गियां, ब्रायलर पालन के लिए 500 चूजे, बत्तख चूजा वितरण योजना के तहत 15 बत्तख चूजे तथा भेड़ पालन योजना में आठ मादा एवं दो नर भेड़ दिए जाने का प्रावधान है।