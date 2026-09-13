Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

Jharkhand Weather: मौसम का फुल ड्रामा अभी बाकी है! झारखंड के 14 जिलों में आज आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

By Mansi KumariEdited By: Mansi Kumari
Published: Sun, 13 Sep 2026 07:51 AM (IST)

झारखंड में आज से मौसम का मिजाज बदलेगा, IMD ने 14 जिलों के लिए तेज बारिश, आंधी और वज्रपात का ...और पढ़ें

एआई जेनरेटेड इमेज।

एआई जेनरेटेड इमेज।

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में आज रविवार को मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से 13 से 17 सितंबर तक अलग-अलग जिलों के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी की गई है।

आज राज्य के 14 जिलों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक और आंधी की स्थिति बन सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है।

इन 14 जिलों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट

IMD के अनुसार आज बोकारो, रांची, रामगढ़, खूंटी, चतरा, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, दुमका, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, गुमला और लातेहार में तेज बारिश के साथ आंधी की संभावना है। इन जिलों में 60-65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
रांची में आज अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

हालांकि, 14 जिलों के लिए जारी अलर्ट का मतलब यह नहीं है कि बाकी जिलों में बारिश नहीं होगी। अन्य जिलों में भी स्थानीय स्तर पर गरज-चमक और हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। जिला-वार चेतावनी में बारिश की तीव्रता अलग-अलग रहने का अनुमान है।

वज्रपात को लेकर भी सावधानी जरूरी

बारिश के साथ राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक और वज्रपात का खतरा भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को खुले मैदान, पेड़, बिजली के खंभे और ऊंचे स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है। खेतों में काम करने वाले किसानों और दोपहिया वाहन चालकों को भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। गरज के साथ बारिश और आकाशीय बिजली की संभावना को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

13 से 18 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम

रांची मौसम केंद्र के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कमजोर पड़ने से 13 सितंबर से झारखंड में मौसम अपेक्षाकृत साफ होने के संकेत हैं। हालांकि वातावरण में नमी बनी रहने के कारण अगले कुछ दिनों में कहीं-कहीं बादल छाने, मेघ गर्जन और हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है।

13-14 सितंबर को मौसम में बदलाव अधिक देखने को मिल सकता है। वहीं, 15 से 18 सितंबर के दौरान बारिश की गतिविधि अपेक्षाकृत कम और स्थानीय रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री या उससे अधिक की वृद्धि हो सकती है, जिससे उमस भी बढ़ सकती है।

बारिश के बाद इन जिलों में सुहाना रहेगा मौसम

बारिश के कारण तापमान कम रहने और बादल छाए रहने से कुछ जिलों में मौसम सुहाना महसूस हो सकता है। रांची, खूंटी, रामगढ़, गुमला, लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम में बारिश के बाद मौसम खासा सुहावना रहने की संभावना है। हालांकि बारिश थमने के बाद उमस बढ़ सकती है।

बारिश के कारण धूल-कण दबने से वायु गुणवत्ता में भी राहत मिलने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में तापमान बढ़ने के साथ उमस बढ़ सकती है, लेकिन बीच-बीच में स्थानीय बारिश से मौसम में राहत मिलने के आसार हैं। 

यह भी पढ़ें- 2026 में नहीं हो पाएगा झारखंड में पंचायत चुनाव, ओबीसी आरक्षण का फंस रहा पेच; 2027 के अप्रैल-मई में मतदान संभव

यह भी पढ़ें- झारखंड के 746 अबुआ दवाखानों में मिलेंगी मुफ्त दवाएं, सरकार ने 37.25 करोड़ रुपये किए मंजूर