    Jharkhand Government: मुख्य सचिव अविनाश कुमार पहुंचे शक्तिपीठ रजरप्पा, मां छिन्नमस्तिका की पूजा कर राज्यवासियों के लिए सुख-समृद्धि की कामना की

    By Jagran News Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 04:39 PM (IST)

    संवाद सूत्र रजरप्पा (रामगढ़) । झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार अपने परिवार के साथ गुरुवार को झारखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पूजा-अर्चना करने पहुचे। पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्हें पूजा अर्चना कराई। उन्होंने मां भगवती के दरबार में मत्था टेककर मां का आशीर्वाद लिया। साथ ही नारियल की बलि देकर पुजारी द्वारा रक्षासूत्र भी बंधवाया।

    मुख्य सचिव अविनाश कुमार को मां छिन्नमस्तिका की तस्वीर भेंट करते मंदिर न्यास समिति के सदस्य।

    संवाद सूत्र, रजरप्पा (रामगढ़) । झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार अपने परिवार के साथ गुरुवार को झारखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पूजा-अर्चना करने पहुचे।

    पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्हें पूजा अर्चना कराई। उन्होंने मां भगवती के दरबार में मत्था टेककर मां का आशीर्वाद लिया। साथ ही नारियल की बलि देकर पुजारी द्वारा रक्षासूत्र भी बंधवाया।

    इस मौके पर मंदिर न्यास समिति के सदस्यों ने मुख्य सचिव को मां छिन्नमस्तिका की तस्वीर भेंट की। पूजा-अर्चना के पश्चात झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार काफी प्रसन्न मुद्रा में दिखे।

    उन्होंने कहा कि मां भगवती की पूजा अर्चना कर पूरे झारखंड की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना करने आया हूं।

    मुख्य सचिव का उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने किया स्वागत

    झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार के छिन्नमस्तिका मंदिर आगमन पर रामगढ़ के उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज के साथ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, उप विकास आयुक्त, डीएसपी, एसडीओ समेत अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया।

    मौके पर चितरपुर अंचलाधिकारी दीपक मिंज, बड़ा बाबू मनीष कुमार, रविन्द्र गुप्ता सहित कई मौजूद थे। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। 