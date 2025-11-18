दूसरे कमरे में सो रहे थे बच्चे , मां ने रस्सी से घोंट दी पिता की गर्दन, खुद कबूला जुर्म
पांकी में एक महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने पति की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शराब पीने को लेकर हुए झगड़े के बाद महिला ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल रस्सी को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।
संवाद सूत्र, पांकी (पलामू)। पांकी थाना क्षेत्र के आसेहार टिटहिया टोला में रविवार देर शाम एक महिला ने अपने पति की नायलान की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पत्नी रंजू देवी (30 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान उदय यादव के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार पति–पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। रविवार को दोनों बाजार से लौटने के बाद फिर झगड़ा हुआ। घटना के समय दोनों एक कमरे में थे, जबकि उनके दो बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। घटना के बाद रंजू देवी जोर-जोर से रोने लगी, जिसके बाद स्वजन मौके पर पहुंचे।
परिजनों ने देखा कि उदय यादव मृत पड़े थे और उनके गले में नायलान की रस्सी लिपटी हुई थी। सूचना पाकर पांकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
पारिवारिक विवाद में हत्या
थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट है कि पारिवारिक विवाद के दौरान पत्नी ने रस्सी से गला घोंटकर उदय यादव की हत्या की। पूछताछ में रंजू देवी ने स्वीकार किया कि शराब पीने को लेकर झगड़ा हुआ था और इसी विवाद में उसने रस्सी खींचकर पति की जान ले ली।
मृतक के पिता मोहन यादव के फर्द बयान के आधार पर पांकी थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपित पत्नी रंजू देवी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त 11 हाथ लंबी नायलान की रस्सी व आरोपित के मोबाइल को जब्त कर लिया। पुलिसिया कार्रवाई में पुअनि आशुतोष रजक, रंजीत कुमार, गोपाल राय, सअनि श्यामलाल यादव समेत महिला/पुरुष जवान शामिल थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।