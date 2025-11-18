दूसरे कमरे में सो रहे थे बच्चे , मां ने रस्सी से घोंट दी पिता की गर्दन, खुद कबूला जुर्म  

संवाद सूत्र, पांकी (पलामू)। पांकी थाना क्षेत्र के आसेहार टिटहिया टोला में रविवार देर शाम एक महिला ने अपने पति की नायलान की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पत्नी रंजू देवी (30 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान उदय यादव के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार पति–पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। रविवार को दोनों बाजार से लौटने के बाद फिर झगड़ा हुआ। घटना के समय दोनों एक कमरे में थे, जबकि उनके दो बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। घटना के बाद रंजू देवी जोर-जोर से रोने लगी, जिसके बाद स्वजन मौके पर पहुंचे।

परिजनों ने देखा कि उदय यादव मृत पड़े थे और उनके गले में नायलान की रस्सी लिपटी हुई थी। सूचना पाकर पांकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पारिवारिक विवाद में हत्या थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट है कि पारिवारिक विवाद के दौरान पत्नी ने रस्सी से गला घोंटकर उदय यादव की हत्या की। पूछताछ में रंजू देवी ने स्वीकार किया कि शराब पीने को लेकर झगड़ा हुआ था और इसी विवाद में उसने रस्सी खींचकर पति की जान ले ली।