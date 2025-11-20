Palamu News: डायन-बिसाही का आरोप लगा महिला को काट दिया था, 5 दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास

संवाद सूत्र, मेदिनीनगर (पलामू) । पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने डायन-बिसाही का आरोप लगाकर हत्या किए जाने के एक मामले में पांच दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने सभी साक्ष्यों व गवाहियों के आधार पर पलामू में जिला के रेहला थाना अंतर्गत बरवाडीह गोदरमा खुर्द गांव निवासी आरोपित अमरेश रजवार, सुनील रजवार, संजय रजवार, सुशील रजवार व शर्मा रजवार को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 के तहत दोषी पाने के बाद यह सजा सुनाई है। सत्र वाद संख्या 241/2021 में उक्त पांचों दोषी पाए गए।

क्या थी घटना हत्या की घटना के संबंध में मृतका सूरज मनिया देवी के पति सुरेश रजवार ने रेहला थाना कांड संख्या 87/2021 7 जुलाई 2021 के तहत आठ लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। फर्द बयान के अनुसार 7 जुलाई 2021 की भोर करीब 3 बजे महिला का पति शौच के लिए गया था।