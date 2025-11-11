बालू माफियाओं ने उंटारी बीडीओ को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की, बाल-बाल बचे अधिकारी

संवाद सूत्र, उंटारी रोड (पलामू)। सरकार की रोक के बावजूद जिले में बालू माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह माफिया प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। सोमवार की देर रात उंटारी रोड प्रखंड के सीढा गांव में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) श्रवण कुमार भगत को बालू माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। गनीमत रही कि वे समय रहते बच निकले, अन्यथा बड़ी अनहोनी हो सकती थी।

जानकारी के अनुसार, बीडीओ श्रवण भगत को सूचना मिली थी कि सीढा गांव के पास अवैध रूप से बालू लदा ट्रैक्टर जा रहा है। वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। इसी दौरान ट्रैक्टर मालिक और उसके सहयोगियों ने गाड़ी छुड़ाने के क्रम में बीडीओ पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की।