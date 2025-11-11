बालू माफियाओं ने उंटारी बीडीओ को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की, बाल-बाल बचे अधिकारी
उंटारी में बालू माफियाओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया, जिसमें वे मुश्किल से बचे। बीडीओ अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे तभी माफियाओं ने उन पर हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना ने बालू माफियाओं के दुस्साहस को उजागर किया है।
संवाद सूत्र, उंटारी रोड (पलामू)। सरकार की रोक के बावजूद जिले में बालू माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह माफिया प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। सोमवार की देर रात उंटारी रोड प्रखंड के सीढा गांव में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) श्रवण कुमार भगत को बालू माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। गनीमत रही कि वे समय रहते बच निकले, अन्यथा बड़ी अनहोनी हो सकती थी।
जानकारी के अनुसार, बीडीओ श्रवण भगत को सूचना मिली थी कि सीढा गांव के पास अवैध रूप से बालू लदा ट्रैक्टर जा रहा है। वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। इसी दौरान ट्रैक्टर मालिक और उसके सहयोगियों ने गाड़ी छुड़ाने के क्रम में बीडीओ पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की।
जान बचाकर खुद को सुरक्षित किया
बीडीओ ने किसी तरह जान बचाकर खुद को सुरक्षित किया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर आगे जाकर एक झोपड़ी में जा घुसा, जिससे वहां बंधे मवेशी घायल हो गए।
घटना की सूचना पर उंटारी रोड थाना पुलिस देर रात मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।
बीडीओ श्रवण भगत ने बताया कि अवैध बालू कारोबार पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है।
इधर मंगलवार की सुबह बीडीओ और थाना प्रभारी दोनों ने घटनास्थल पहुंचकर मामले का जायजा लिया। प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
